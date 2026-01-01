HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Danh tính nam thanh niên bị tông tử vong ngay trước cửa nhà khi về quê nghỉ Tết Dương lịch

Lam Giang (Tổng hợp) |

Sau khi xuống xe, nạn nhân băng qua đường để về nhà thì không may bị một chiếc xe khác tông trúng.

Mới đây, dư luận xôn xao trước sự việc một nam thanh niên về quê nghỉ Tết Dương lịch, không may bị ô tô khách tông tử vong ngay trước cửa nhà. 

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân trong vụ việc là anh Đ.X.S. (sinh năm 2001, trú ở xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An). Anh S. đang công tác ở Hà Nội, đi xe khách về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch. 

Khoảng 3 giờ ngày 1/1, xe khách dừng ở đối diện cổng nhà của bố mẹ nạn nhân. Anh S. xuống xe, trong lúc băng qua Quốc lộ 48E để về nhà thì bất ngờ bị một xe khách khác mang BKS 18F-005.XX lưu thông trên đường tông trúng. Nạn nhân xấu số đã tử vong tại chỗ sau cú tông mạnh. 

Danh tính nam thanh niên bị tông tử vong ngay trước cửa nhà khi về quê nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, lãnh đạo UBND xã Tân Phú cho biết, anh S. là cán bộ đang công tác tại Hà Nội, về quê thăm gia đình dịp Tết Dương lịch không may gặp nạn. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Sự việc xảy ra ngay trong ngày đầu năm mới khiến mọi người ngỡ ngàng, đau xót. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ xót xa, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. 

