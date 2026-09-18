Danh tính nam thanh niên mất tích nghi bị nước cuốn khi đi qua đường ngập sâu

Đội thợ lặn được huy động để lặn xuống cống tìm kiếm, nhưng đến khuya ngày 17/9 vẫn chưa có kết quả.

Tối 17/9, lực lượng chức năng phường Đông Ngạc, TP Hà Nội đang phong tỏa hiện trường, quây bạt khu vực hố thoát nước nghi ngờ một nam sinh viên bị rơi xuống mất tích vào sáng cùng ngày.

Thông tin trên báo Dân Trí cho hay, danh tính của nam sinh được xác định là anh N.Đ.S. (SN 2008, quê Ninh Bình). Anh S. là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Đại học Mỏ - Địa chất.

Theo thông tin trên VnExpress, khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe Honda biển Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) nằm cạnh miệng cống thoát nước ở phố Viên, nhưng người không thấy đâu. Thời điểm đó, khu vực phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp.

Chiếc xe máy phát hiện tại khu vực ngập sâu - Ảnh cắt từ clip

Người dân nghi ngờ chủ nhân chiếc xe đã gặp sự cố, bị nước cuốn xuống cống và mất tích nên đã thông báo lực lượng chức năng. Từ thông tin về chiếc xe, người dân tìm kiếm chủ phương tiện và báo cho cơ quan chức năng và xác định được danh tính nam sinh.

"Có thể do bạn này là sinh viên năm nhất nên không quen đường, vì bình thường ít ai đi vào khu vực cỏ mọc um tùm", VnExpress dẫn lời một người dân ở phố Viên cho hay.

Sau khi nhận tin, nhà trường đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm nam sinh. Đội thợ lặn được huy động để lặn xuống cống tìm kiếm, nhưng đến khuya ngày 17/9 vẫn chưa có kết quả.

Tới khoảng 23h50, thợ lặn tạm dừng công việc.Người nhà anh S. cho biết, tối trước hôm mất tích, (ngày 16/9) gia đình vẫn liên lạc với nam sinh, nhưng hiện tại thì không. Mẹ em nhận được điện thoại thông báo từ cơ quan chức năng khi đang đi làm.Một số người dân địa phương cho biết nam sinh viên mới đến thuê trọ tại khu vực này, có thể chưa quen đường. Nguyên nhân cụ thể của sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Người dân tập trung theo dõi quá trình tìm kiếm - Ảnh: Hoàn Như

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m, đêm 16/9 đến sáng 17/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn liên tục, kéo dài trên diện rộng. Đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất lớn, trong đó Yên Sở 600,3mm; Hai Bà Trưng 598,6mm; xã Vĩnh Thanh 531,2mm; xã Mỹ Đức 530,8mm; Cầu Giấy 473,2mm; Thanh Liệt 459,5mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4mm; xã Phú Xuyên 434,8mm; Ô Chợ Dừa 433,4mm; Hoàn Kiếm 432,2mm và Hoàng Mai 424,1mm.

Cơn mưa tầm tã kéo dài đã khiến nhiều nơi ngập sâu với 40 điểm ngập trên toàn thành phố. Đến chiều 17/9, nội đô Hà Nội còn hàng loạt điểm ngập 20-30 cm như Doãn Kế Thiện, Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường... dù trời đã ngừng mưa.