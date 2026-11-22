Nam diễn viên đã tiến hành 1 ca phẫu thuật trước khi qua đời.

Sáng 22/11, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ E.J. Carroll vừa đột ngột qua đời cách đây 2 ngày khi đang trên đường tới buổi thu âm lồng tiếng. Trước đó, nam nghệ sĩ đang trong quá trình hồi phục sau 1 ca phẫu thuật điều trị chứng thoát vị.

E.J. Carroll trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 66, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu điện ảnh.

E.J. Carroll đột ngột qua đời khi đang trên đường đi làm. Ảnh: People

Trước khi qua đời đột ngột, E.J. Carroll vẫn miệt mài đóng phim. Gần đây nhất, Carroll đã hoàn tất cảnh quay cho 1 vai diễn trong bộ phim A Delicate Arrangement bên cạnh dàn diễn viên bao gồm Carla Gugino, Matthew Modine, David Hyde Pierce,...

Người đại diện mới đây đã có động thái tưởng niệm dành cho nam diễn viên quá cố: “Mỗi khi E.J. Carroll diễn xuất, bạn không thể nào rời mắt khỏi nam diễn viên. Lòng tốt và sự hào phóng mà Carroll dành cho bạn bè, đồng nghiệp và những người xa lạ sẽ luôn được nhớ đến mãi. Anh ấy là người tuyệt vời nhất. E.J. Carroll còn là diễn viên có thực lực, được biết đến và yêu mến nhờ sự cống hiến hết mình cho từng vai diễn của mình. Không có diễn viên nào ở New York chưa từng hợp tác hay gặp gỡ Carroll. Nam diễn viên có khả năng tỏa sáng trong từng phân cảnh khi diễn chung cùng Robert De Niro, Mickey Rourke, Bruce Dern, Jalen Brunson, Quinta Brunson. Cộng đồng diễn viên vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Carroll”.

Cái chết đột ngột của E.J. Carroll đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp. Ảnh: People

E.J. Carroll sinh ngày 21/5/1960, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi vừa tròn 28 tuổi với vai sĩ quan cảnh sát trong loạt phim Law & Order. Sau đó, nam ngôi sao tiếp tục đóng trong loạt phim này với nhiều vai diễn khác nhau, xuất hiện trong các tập của Law & Order: Special Victims Unit và Law & Order: Criminal Intent xuyên suốt những năm 2000.

Carroll từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Victor Sickles trong 2 tập của loạt phim Boardwalk Empire trên kênh HBO hồi năm 2012. Ngoài ra, nam diễn viên còn khẳng định tên tuổi qua vai diễn Fat Mooney trong loạt phim The Deuce của HBO từ năm 2017 đến 2019, xuất hiện cùng James Franco trong nhiều tập phim xuyên suốt mùa đầu tiên và mùa 3.

Trong suốt sự nghiệp, Carroll cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh bao gồm The Wrestler (2008) hay Everybody’s Fine (2009) có sự tham gia của Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale và Sam Rockwell.

Ngoài ra, Carroll cũng đảm nhận vai khách mời trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Blue Bloods (đài CBS), The Blacklist (đài NBC), Pose (kênh FX) và loạt phim Marvel mang tên The Punisher trên Netflix.

Không chỉ tỏa sáng ở mảng diễn xuất, Carroll còn từng tham gia lồng tiếng cho tựa game đình đám ra mắt năm 2013 mang tên Grand Theft Auto V.