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Danh tính nam diễn viên 45 tuổi vừa đột ngột qua đời, bỏ lại mẹ già bệnh tật neo đơn

Vy Anh
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Cách đây nhiều năm, sao nam này bị chấn thương không thể phục hồi trong lúc làm việc.

Ngày 26/9, tờ Sohu đưa tin Nhà hát Kịch Quảng Đông (Trung Quốc) thông báo nam diễn viên kiêm diễn viên lồng tiếng Triệu Nhiên đã qua đời vì bệnh tật, hưởng dương 45 tuổi. Anh được cho biết trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/9 tại phòng ICU thuộc khoa Ngoại thần kinh của một bệnh lớn. Căn bệnh cụ thể dẫn đến sự ra đi của Triệu Nhiên không được gia đình, bạn bè của anh tiết lộ.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được đằng sau sự ra đi tưởng chừng đột ngột của Triệu Nhiên thực chất là 9 năm anh âm thầm chống chọi với những vấn đề sức khỏe. Năm 2017, Triệu Nhiên bị chấn thương trong lúc làm việc. Sau đó, sức khỏe của anh không thể hồi phục hoàn toàn và liên tục phải chịu những biến chứng kéo dài. Đến ngày 5/9 vừa qua, anh nhập việp trong tình trạng nguy kịch vì những biến chứng nghiêm trọng liên quan đến chấn thương cũ. Sau 14 ngày điều trị tích cực, anh ra đi vì cơ thể suy kiệt, không thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ của Triệu Nhiên đã được tổ chức kín đáo, riêng tư tại quê nhà Quảng Châu (Trung Quốc).

Triệu Nhiên qua đời ở tuổi 45 để lại mẹ già bệnh tật neo đơn - Ảnh 1.

Nam diễn viên Triệu Nhiên qua đời ở tuổi 45. Ảnh: Sohu.

Theo đồng nghiệp thân thiết Liêu Thần Hy, trước khi mất, Triệu Nhiên không kết hôn và không có con. Anh sống nương tựa cùng người mẹ đã già yếu mắc nhiều bệnh mạn tính. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, anh thường ghé qua chợ mua thức ăn rồi trở về nhà chăm sóc mẹ. Vì mẹ đi lại khó khăn, từ việc đưa bà đến bệnh viện tái khám cho đến nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, Triệu Nhiên đều tự mình lo liệu. Sau khi nam diễn viên ra đi, mẹ anh không còn người kề cận chăm sóc.

Ngoài diễn xuất, Triệu Nhiên còn là tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình. Anh từng đứng sau các tác phẩm như Quả Bảo Đặc Công, Chiến Sĩ Đấu Long, Thần Thú Siêu Năng, Robot Biến Hình... và nhiều nhân vật trong các game online đình đám.

Triệu Nhiên qua đời ở tuổi 45 để lại mẹ già bệnh tật neo đơn - Ảnh 2.

Sau khi Triệu Nhiên ra đi, người mẹ già của anh không còn ai kề cận chăm sóc. Ảnh: Baidu

Nguồn: Sina, Sohu

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Tags

nhà hát kịch

sao hoa ngữ

qua đời

Triệu Nhiên

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