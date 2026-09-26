Danh tính nam ca sĩ thông báo kết hôn và lên chức bố trong cùng 1 ngày, hé lộ vợ theo cách khó ngờ

Nam ca sĩ này đã chờ đến khi vợ sinh con an toàn mới công bố để bảo vệ cô.

Vào ngày 25/9, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại KAT-TUN của Nhật Bản - Taguchi Junnosuke đã lên chức bố. Nam ca sĩ sinh năm 1985 tự công bố điều này qua kênh YouTube cá nhân.

Taguchi Junnosuke cho biết anh đã bí mật kết hôn với 1 người không hoạt động trong showbiz. Anh đã chờ đến khi vợ sinh con an toàn mới công bố để bảo vệ cô. Sau khi thông báo, nam ca sĩ đã tiết lộ hình ảnh của vợ nhưng không quay mặt. Video này được quay ngay sau khi cô sinh con.

Nam thần 1 thời công bố kết hôn và lên chức bố trong cùng 1 ngày. Ảnh: X

Taguchi Junnosuke hé lộ vợ theo cách không ai ngờ. Clip: TikTok

Thông tin này nhanh chóng làm bùng nổ showbiz Nhật Bản. Nhiều netizen tỏ ra ngạc nhiên vì Taguchi Junnosuke không hề để lộ dấu hiệu hẹn hò, kết hôn trước đó. Vóc dáng của vợ nam ca sĩ cũng nhận được "cơn mưa" lời khen từ netizen. Dù không để lộ mặt, nhưng cô gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn dù mới sinh con xong.

Thông tin này nhanh chóng làm bùng nổ showbiz Nhật Bản. Ảnh: X

Taguchi Junnosuke sinh năm 1985 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Anh là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, từng là một trong những mảnh ghép đình đám của nhóm nhạc nam huyền thoại KAT-TUN dưới sự quản lý của công ty Johnny & Associates. Sở hữu chiều cao nổi bật, nụ cười rạng rỡ, đôi chân dài lý tưởng cùng khả năng nhào lộn và vũ đạo điêu luyện, anh từng là "nam thần" trong mộng của hàng vạn thiếu nữ châu Á những năm 2000.

Taguchi Junnosuke gia nhập Johnny & Associates vào năm 1999 và chính thức ra mắt cùng KAT-TUN vào năm 2006. Nhóm nhanh chóng vươn lên đỉnh cao vinh quang, càn quét mọi bảng xếp hạng Oricon với loạt siêu phẩm triệu bản như Real Face. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ, Taguchi Junnosuke còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như The Negotiator, Yukan Club và Legal High.

Taguchi Junnosuke là 1 "mẩu" của nhóm nhạc huyền thoại KAT-TUN. Ảnh: X

Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao của Taguchi Junnosuke khép lại vào cuối năm 2015 khi anh bất ngờ tuyên bố rời khỏi KAT-TUN và chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý để theo đuổi con đường solo. Dù sau đó vẫn cố gắng phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân và tham gia lĩnh vực kịch nghệ, sức hút của nam ca sĩ đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi rời khỏi "bệ phóng" Johnny's.

Nam thần 1 thời rời nhóm, tách ra solo từ năm 2015 nhưng không đạt được thành công. Ảnh: X

Đời tư của Taguchi Junnosuke từng tốn không ít giấy mực của truyền thông, đặc biệt là mối tình kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Rena Komine. Bước ngoặt đen tối nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của anh xảy ra vào tháng 5/2019, khi cả Taguchi Junnosuke và bạn gái nổi tiếng Rena Komine bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tàng trữ cần sa.

Vụ bê bối chấn động này khiến hình ảnh "hoàng tử sạch" của anh sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng, các hoạt động giải trí bị cấm sóng diện rộng. Sau một thời gian đối mặt với án tù treo và công khai cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, Taguchi Junnosuke dần nỗ lực làm lại cuộc đời bằng việc chuyển hướng sang tham gia các giải đấu mạt chược chuyên nghiệp và biểu diễn tại các sân khấu nhỏ, nỗ lực tìm kiếm cơ hội chuộc lỗi với quá khứ.

Vào tháng 5/2019, khi cả Taguchi Junnosuke và bạn gái nổi tiếng Rena Komine bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tàng trữ cần sa. Ảnh: Weibo

Nguồn: Koreaboo