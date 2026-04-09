Danh tính mẹ chồng U50 trẻ đẹp hút triệu lượt xem, nghe lời tâm sự về con trai, con dâu lại càng ngưỡng mộ

Mạng xã hội mới đây trầm trồ trước hình ảnh về một người mẹ chồng vô cùng trẻ đẹp, quý phái đầy khí chất trong ngày cưới của con trai.

Vào ngày trọng đại của các con, người mẹ chồng đã thay 3 chiếc áo dài, đổi 2 kiểu tóc. Trong khung hình nào chị cũng rất xinh đẹp, tươi tắn, trẻ trung, vóc dang thanh thoát khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi và tò mò danh tính của chị.

Đoạn clip về người mẹ chồng này cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. "Mẹ chồng đẹp và trẻ trung quá, không nói thì bảo là cô dâu mình cũng tin", cư dân mạng bình luận.

Được biết, người mẹ chồng này là chị Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1982, là một doanh nhân sống ở Hà Nội). Con trai lớn của chị Hằng là Tuấn Huy (sinh năm 2003). Hôn lễ của Huy vừa được tổ chức hôm 31/3 vừa qua.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Hằng bày tỏ sự bất ngờ khi đám cưới của con trai đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Về những lời khen ngợi của mọi người dành cho ngoại hình của mình, chị Hằng khiêm tốn nói, thực ra bản thân không quá trẻ và đẹp như vậy. Chỉ là chị may mắn gặp được người thợ trang điểm phù hợp nên gương mặt trông hài hòa hơn.

Chị Hằng có 3 người con, 1 trai, 2 gái. Do công việc kinh doanh bận rộn, lại phải chăm sóc con cái nên chị chỉ chăm sóc da với những bước cơ bản tại nhà và ăn chế độ phù hợp để giữ gìn vóc dáng chứ không có nhiều thời gian tập luyện hay đến thẩm mỹ viện để làm đẹp.

Chia sẻ thêm về đám cưới của con trai, chị Hằng cho biết con trai và con dâu gắn bó từ thuở học trò. Đôi bạn trẻ đã sinh con, làm lễ ăn hỏi và đợi đến ngày đẹp để tổ chức lễ cưới.

Người mẹ chồng xinh đẹp bộc bạch, các con xây dựng gia đình khi tuổi đời còn trẻ sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn từ những lý do vụn vặt. Là người mẹ, chị Hằng luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của các con, đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và giúp các con tháo gỡ khúc mắc. Chị Hằng luôn dặn dò con trai, con dâu rằng: “Đây là lựa chọn của các con, vì vậy hãy cố gắng sống thật tốt với lựa chọn của mình”.

Bên cạnh đó, mẹ chồng U50 cũng hứa với thông gia sẽ coi con dâu như con gái và yêu thương con hết mực.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, chia sẻ của chị Hằng còn khiến nhiều người thêm phần ngưỡng mộ bởi cách nhìn đầy bao dung và tinh tế khi nói về con trai, con dâu.

Những lời tâm sự giản dị nhưng ấm áp của chị cho thấy, phía sau một người phụ nữ đẹp còn là một trái tim thấu hiểu, biết trân trọng hạnh phúc của các con và gìn giữ sự êm ấm trong gia đình.