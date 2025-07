Danh tính kẻ sát hại cô gái trẻ lúc 23 giờ ở Đồng Nai: Nguồn cơn thực sự gây bất ngờ

Sau hơn 12 tiếng gây án, đối tượng sát hại cô gái trẻ 22 tuổi tại ấp Bến Sắn (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) vào đêm 22/7 đã bị bắt. Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Nhơn Trạch bắt giữ Huỳnh Thanh Lợi (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) - hung thủ khiến một người chết, một người bị thương. Những diễn biến liên quan vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Được bết, Huỳnh Thanh Lợi và cô gái bị giết - L.T.K.N (quê Cà Mau) có mối quan hệ tình cảm trước đó. Thế nhưng hiện tại, cả hai đã chia tay và trong quá trình này có phát sinh mâu thuẫn.

Tối 22/7, N. nhắn tin cho Lợi hẹn gặp nhau tại đường liên xã thuộc ấp Bến Sắn (xã Nhơn Trạch) để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi tìm Lợi, N. theo nhóm bạn đến ấp Bến Sắn (xã Nhơn Trạch) để nhậu, trong đó có Ngô Tuấn Cường (25 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Khi nhóm của N. tới địa điểm hẹn thì thấy Huỳnh Thanh Lợi cùng người yêu mới là Bùi Tiểu My (16 tuổi, cùng quê Cà Mau) đang đứng bên đường. N. lao tới nắm cổ áo Lợi thì bị đối tượng dùng dao tấn công. Lúc này, Cường tấn công Lợi thì bị Lợi đuổi theo đâm vào vùng hông rồi tiếp tục đuổi theo những người trong nhóm của N. nhưng không bắt kịp.

N. tử vong tại chỗ còn Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị..

Sau khi gây án, Lợi lên xe máy chở My đi bỏ trốn và đã bị bắt giữ.