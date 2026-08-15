Danh tính Hoa hậu Trái đất qua đời đột ngột đúng ngày sinh nhật tuổi 26

Người hâm mộ bàng hoàng, sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của nàng hậu xinh đẹp này.

Sáng 15/8, tờ Liputan6 đưa tin, Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025 Putri Andriani Juficha vừa đột ngột qua đời vào đúng ngày sinh nhật của mình (14/8). Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ.

Được biết, Putri Andriani Juficha qua đời ngay trong nhiệm kỳ của mình, ra đi mãi mãi khi chưa kịp trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2026.

Theo thông tin được lan truyền trên 1 số diễn đàn sắc đẹp, Putri Andriani Juficha qua đời do nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn chưa lên tiếng tiết lộ nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của nàng hậu xinh đẹp.

Putri Andriani Juficha qua đời đột ngột ngay trong ngày sinh nhật tuổi 26. Ảnh: IGNV

Thông tin Putri Andriani Juficha đột ngột qua đời vào đúng sinh nhật tuổi 26 đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ sắc đẹp khắp châu Á. Trước khi rời xa nhân thế, nàng hậu sinh năm 2000 vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, rạng ngời và tràn đầy năng lượng. Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân vào hôm 21/7, mỹ nhân gen Z đã chia sẻ thông điệp ủng hộ cầu thủ bóng đá Lamine Yamal ngay sau khi đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch ở World Cup 2026.

Tổ chức nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Indonesia vừa đăng thông cáo chia buồn với gia đình Putri Andriani Juficha: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình Putri Andriani Juficha. Chúng tôi cầu nguyện cho Putri Andriani Juficha được an nghỉ, đồng thời hy vọng gia đình cô ấy có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn”.

Trên mạng xã hội, bạn bè hiện cũng đang có những động thái tưởng nhớ dành cho nàng hậu đoản mệnh. 1 người bạn thân đã đăng lên loạt ảnh kỷ niệm bên Putri kèm theo dòng chú thích đầy xúc động: “Bay cao nhé người bạn yêu quý của tôi”.

Trong khi đó, 1 người bạn khác chia sẻ hình ảnh cũ của Putri cùng dòng thông điệp: “Mong bạn được an nghỉ trong tình yêu thương của mọi người”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng, không tin nổi khi nhận được tin dữ về Putri Andriani Juficha: “Trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Hãy an nghỉ nhé”, “Mình mong bạn ở thế giới bên kia luôn hạnh phúc và thanh thản”, “Bạn sẽ luôn được mọi người yêu thương và nhớ đến mãi. Hãy an nghỉ nhé”, “Trời ơi, làm ơn hãy xác nhận với tôi đây không phải sự thật, mọi chuyện thật sự quá đỗi đột ngột”,...

Cái chết đột ngột của nàng hậu 10X đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ và bạn bè. Ảnh: IGNV

Putri Andriani Juficha sinh ngày 14/8/2000, cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025. Sau đó, người đẹp đại diện đất nước vạn đảo tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 nhưng đáng tiếc không giành được thành tích nổi bật nào. Ngoài ra, cô còn giành được danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Miss Grand Indonesia 2025.

Putri Andriani Juficha tỏa sáng trong nhiều cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: X