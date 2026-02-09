Danh tính gã đàn ông sát hại bạn sau bữa liên hoan tất niên ở Hưng Yên

Sự việc gã đàn ông dùng dao đâm bạn tử vong sau khi đi dự tiệc tất niên công ty, xảy ra tại địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đã khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là anh P.V.T. (SN 1981, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Còn kẻ xuống tay với anh T. là Nguyễn Văn Biển (SN 1992, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng).

Nguồn tin trên báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, trưa ngày 7/2, Biển đi ăn liên hoan tất niên cùng các đồng nghiệp tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình ăn uống, Biển có uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với mọi người và được can ngăn.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Sau khi rời nhà hàng, Biển đi về nhà anh P.V.H (SN 1983, trú tại thôn Đông Linh I, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) chơi và lại xảy ra mâu thuẫn với anh P.V.T. (SN 1981, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) dẫn đến xô xát. Lúc này, Biển đã đi vào bếp nhà anh H., lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng sau đó đã mang theo hung khí gây án đến đi đầu thú tại Công an xã Phụ Dực.

Theo thông tin trên báo VnExpress, ngày 8/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển về hành vi Giết người. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin về vụ việc nhiều người xót xa, thương nạn nhân xấu số mất mạng trước thềm năm mới, đồng thời bày tỏ sự bất bình với kẻ ra tay tàn nhẫn, mong pháp luật nghiêm trị.