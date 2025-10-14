Danh tính đồng phạm bị bắt cùng Shark Bình: Nguyên Tổng giám đốc NextTech, từng vô địch giải Poker giá trị hơn 40 tỷ đồng

Shark Bình (giữa) và ông Đào Minh Phú (ngoài cùng bên phải).

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan.

Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và 9 bị can gồm: Đào Minh Phú (nguyên TGĐ NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số đã thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số AntEx với mục đích bán ra kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.

Trong số các đồng phạm của Shark Bình, ông Đào Minh Phú từng là Nguyên Tổng giám đốc NextTech. Theo đăng ký doanh nghiệp, hồi tháng 12/2020, cơ cấu cổ đông của NextTech một thay đổi khi công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ. Trong đó, ông Đào Minh Phú nắm 20% cổ phần.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, ông Phú không còn nằm trong danh sách cổ đông của doanh nghiệp này.

NextTech vốn doanh nghiệp gắn với hành trình khởi nghiệp của Shark Bình. NextTech được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Ngoài tham gia điều hành doanh nghiệp, năm 2023, ông Phú còn từng xuất hiện trên truyền thông khi vô địch giải Triton Poker Vietnam, với phần thường gần 40 tỷ đồng. Tại giải thưởng này, ông Phú đã đánh bại nhiều VĐV Poker nổi tiếng thế giới.

Thảo Vân