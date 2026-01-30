Danh tính cô gái vừa bước ra sân pickleball đã khiến tất cả xuýt xoa: "Không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn”

Chiều 29/1, tại TP.HCM đã diễn ra showcase ra mắt Nhà Ba Tôi Một Phòng, dự án điện ảnh do Trường Giang cầm trịch. Bộ phim không chỉ đánh dấu màn tái xuất của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng sau 6 năm với vai trò diễn viên, mà còn cho thấy bước tiến mới khi anh đồng thời đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất và đạo diễn. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên quen mặt, được khán giả yêu mến như Anh Tú Atus, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh, Như Vân…

Trước khi bước vào phần công bố phim, diễn viên và đối thoại - chia sẻ với các đơn vị truyền thông, dàn sao có cơ hội trổ tài chơi pickleball ngay tại rạp chiếu. Mỗi người diễn lên mình trang phục thể thao, năng động, chia thành 2 đội gồm Trường Trang - Lê Khánh và Anh Tú Atus - Minh Anh. Giữa đàn anh, đàn chị và đám đông người hâm mộ, Minh Anh nổi bật với sắc vóc ấn tượng ở tuổi 18.

Minh Anh chơi pickleball cùng các diễn viên trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng

Với xuất phát điểm là người mẫu nhí ở độ tuổi học tiểu học, Minh Anh gây chú ý với chiều cao ấn tượng 1m75 cùng đôi chân dài miên man, thon thả. Sinh năm 2008, mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Việt khiến netizen xuýt xoa với visual trong trẻo, tự nhiên, vô cùng hút mắt. Trong bộ outfit gồm crop-top và váy ngắn, netizen khen ngợi Minh Anh ngày càng phổng phao, nhan sắc thăng hạng hẳn so với năm ngoái.

Minh Anh khoe nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo ở tuổi 18

Trên MXH, loạt hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc của Minh Anh tại sân bóng pickleball "cây nhà lá vườn" nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều phản ứng tích cực từ netizen. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự trưởng thành quá nhanh của cô nàng, thậm chí còn dự đoán Minh Anh sẽ là gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Cô nàng tươi cười rạng rỡ, giao lưu với đồng nghiệp và người hâm mộ

Một số bình luận của netizen: - Mới năm ngoái còn thấy non choẹt, giờ thành mỹ nhân Vbzi rồi. - 18 tuổi mà cao 1m75, huhu trong khi tui 25 tuổi 1m58. - Trông xinh quá, mặt cute dữ. - Đứng chung khung hình với các nghệ sĩ mà không hề bị lép vế, còn thấy hơi lấn át nữa. - Nhìn bạn này có cảm tình thật sự, cảm thấy rất dễ thương và nhí nhảnh. - Nếu diễn xuất ổn nữa thì tương lai rất oke. - Cảm giác Minh Anh hợp mấy vai thanh xuân, gia đình kiểu này lắm.

Minh Anh (tên đầy đủ Đoàn Minh Anh), sinh năm 2008, bén duyên với showbiz từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ năm 2015, lúc mới 7 tuổi, cô đã xuất hiện trong hàng chục TVC lớn nhỏ và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Cũng trong giai đoạn này, Minh Anh được định hướng phát triển theo con đường mẫu nhí, đồng thời tham gia một số sân chơi về sắc đẹp và tài năng dành cho thiếu nhi.

Đến năm 2017, Minh Anh ghi dấu ấn quan trọng khi giành danh hiệu Quán quân Diễn viên, mở ra bước ngoặt để cô theo đuổi nghiêm túc con đường diễn xuất. Sau đó, Minh Anh dần góp mặt trong nhiều dự án phim, trong đó có các tác phẩm điện ảnh như Chạy Đi Rồi Tính (đạo diễn Hàm Trần) hay Siêu Trộm của bộ đôi Namcito - Bảo Nhân, dù chưa tạo được cú nổ lớn. Song song với hoạt động phim ảnh, cô tiếp tục khẳng định hình ảnh đa năng khi đăng quang Á khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019 và giành thêm nhiều giải thưởng khác, cho thấy sự nỗ lực, chăm chỉ và tiềm năng đáng chú ý của một gương mặt trẻ.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minh Anh bất ngờ tái xuất khi được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao vai trong dự án điện ảnh Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Trong phim, cô vào vai Nga, cháu gái của mợ Hai, nhân vật do Đinh Ngọc Diệp đảm nhận. Sang đến năm 2026, Minh Anh vào vai An - con gái ông Thạch do Trường Giang thủ vai.