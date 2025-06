Danh tính cô gái Việt được DPR Ian chạy xuống hôn tay, hỏi: "Em yêu khỏe không"?

Tuy sự kiện có G-Dragon, CL, DPR Ian,... đã khép lại, song những tin tức xung quanh đại nhạc hội “nóng” nhất Sân vận động Mỹ Đình trong vài ngày qua này vẫn đang được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Trong đó, clip đang được share nhiều nhất chính là khoảnh khắc một fan nữ tại Việt Nam được DPR Ian đích thân xuống giao lưu, còn chủ động nắm tay, hôn tay. Không ngoa khi nói tất cả đều đang phải ghen tỵ với cô gái này, nữ chính thắng đời 1000-0.

“Chắc kiếp trước chị giải cứu thế giới đúng không”, “Trời ơi, sao mà chị hạnh phúc quá vậy, đã còn được đứng gần anh còn được anh chủ động hôn tay”, “Có thể là khóc ngay vì hạnh phúc, 10 ngày không rửa tay luôn quá”, “Phải nói là chấn động, cộng một máy sĩ đến hết đời”,... là những bình luận từ netien.

Khoảnh khắc đặc biệt này ngay lập tức viral trên mạng xã hội, nhiều người tìm info cô gái “may mắn nhất Mỹ Đình tối qua”.

Chính chủ cũng đã có bài đăng đầu tiên trên Threads cá nhân. Cô bạn có tên Minh An (SN 1996, tại Hà Nội) đã kịp thời tung clip sắc nét cảnh mình được idol chủ động nắm và hôn tay khi anh đang hát bài Nerves kèm chia sẻ: “Ôi sĩ hết đời, DPR Ian đi xuống hôn tay tôi, còn hỏi ‘How are you doing, babe?’ (tạm dịch: Em yêu khỏe không?). Lúc đấy tui siêu mếu máo”.

Cô gái được DPR Ian chủ động hôn tay.

Bài đăng ngay lập tức viral, nhiều người tò mò cảm xúc lúc đó, hiện tại của cô gái đang khiến hội chị em phải ghen tỵ nhiều nhất lúc này như thế nào,....

Liên hệ với Minh An - cô bạn đã có chia sẻ với khoảnh khắc viral của chính mình. Đến bây giờ, Minh An vẫn chưa hết hồi hộp, vui sướng, cảm giác cực kỳ khó tả khi không chỉ được nhìn thấy mà còn được chính thần tượng 5 năm của mình nắm tay, hôn tay,..

“Hôm qua mình được gặp anh, và anh còn xuống nắm tay, hôn tay mình nữa khiến mình cảm thấy vô cùng xúc động. Được gặp một người mình yêu mến ngoài đời và còn được đáp lại tình cảm nữa. Lúc đó mình run lắm, cứ đứng im mếu máo.

Minh An - cô gái thắng đời 1000-0

Một phần nữa khiến mình xúc động là mình đã là fan của anh từ năm 2020, được nhìn thấy anh nổi tiếng, đạt được thành công như vậy khiến mình tự hào và hạnh phúc vô cùng. Album nào của DPR Ian cũng gắn liền với nhiều kỉ niệm của cá nhân mình, nhạc và concept của anh. Tất cả đều truyền cảm hứng đến mình”, cô bạn chia sẻ với chúng tôi.

Ngoài DPR Ian thì Minh An cũng là fan của G-Dragon. Cô đến xem sự kiện vì “anh Long”, DPR Ian và CL.

Một số hình ảnh khác của Minh An tại sự kiện tối qua.

Là fan lâu năm thế nên ngay từ khi có thông tin là cô đã chọn mua hạng S-VIP (Super VIP) ở K-Star Spark in Vietnam 2025, để thấy rõ và đứng gần các idol nhất có thể. Hôm qua cô đến sự kiện vào lúc 17h chiều, đứng dầm mưa song vẫn cô cùng hạnh phúc, đánh giá đây là kỷ niệm đáng giả nhất của tuổi trẻ.

DPR Ian cũng đang là cái tên “hot hòn họt” trên mạng xã hội Việt Nam sau màn trình diễn cực bùng nổ, chất lượng của anh vào tối qua. Anh có tên thật là Christian Yu, sinh năm 1990 tại Úc trong một gia đình gốc Hàn và là một rapper kiêm producer, đạo diễn tài năng. DPR Ian lần đầu ra mắt vào năm 2012 với vai trò trưởng nhóm C-Clown - nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên trực thuộc công ty nhỏ Yedang Entertainment (sau này đổi tên thành Banana Culture rồi đóng cửa).

Nếu như trước đó, tại thị trường Việt Nam, DPR Ian là nam nghệ sĩ khá xa lạ thì hôm nay anh đã trở thành thần tượng của hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ phần trình diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mà phần giao lưu bằng tiếng Việt của anh chàng này cũng đang gây chú ý không kém.

Chỉ với set nhạc kéo dài chưa tới 30 phút, DPR Ian khiến cả khán đài như vỡ tung. Fan Việt như bóc trúng “sít rít” vì bất ngờ có một nghệ sĩ vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa biểu diễn đỉnh đang biểu diễn tại Việt Nam.

Sau đêm diễn đáng nhớ tại Việt Nam, DPR Ian cũng đăng tải trên trang cá nhân cảm ơn khán giả và nôn nóng mong muốn được trở lại thêm lần nữa.