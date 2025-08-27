Chiều 26/8, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một cô gái và một thanh niên xăm trổ ở hầm để xe chung cư. Trong clip, người đàn ông tiến đến, bất ngờ đánh vào mặt cô gái. Khi được can ngăn, cô định bỏ qua để rời đi. Nhưng lời lẽ xúc phạm, khiêu khích liên tiếp khiến mâu thuẫn bùng nổ thành ẩu đả. Chỉ sau vài đòn phản công, người đàn ông gục xuống chịu trận.

Ảnh cắt trong clip

Nhân vật chính trong đoạn video là Hoàng Hằng (28 tuổi). Chia sẻ với Tri Thức – Znews, Hằng cho biết sự việc xảy ra khoảng tháng 5, tại một phòng tập ở khu Thượng Đình, Hà Nội, khi cô sang thăm phòng tập của chị gái.

"Khi xuống hầm xe, tôi chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi", Hằng kể.

Ảnh cắt trong clip

Ban đầu, Hằng giữ ý định rời đi sau khi được bạn và bảo vệ chung cư ngăn cản. Nhưng những lời lẽ thô tục và sự xúc phạm dồn dập khiến cô không thể nhẫn nhịn thêm. "Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó đã xảy ra", Hằng cho biết.

Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi nam thanh niên chịu thua và xin lỗi, Hằng mới dừng tay. Cô chỉ bị xây xát nhẹ vùng mặt, còn nhiều người xung quanh chứng kiến toàn bộ.

Diễn biến bất ngờ này khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nhiều cư dân mạng không giấu được sự hả hê, để lại loạt bình luận mang tính cổ vũ: "Xem mà thấy đã mắt, lần đầu tiên thấy nữ chính chiếm ưu thế như vậy", "Thanh niên kia định hù dọa nhưng gặp nhầm đối thủ rồi!",...

Tuy nhiên, bên cạnh niềm thích thú, cũng có không ít ý kiến cảnh báo rằng việc tung hô bạo lực là lệch chuẩn, bất kể ai là người thắng: "Đánh nhau giữa nơi công cộng không thể coi là hành động đáng khích lệ, dù kết quả thế nào thì vẫn phản cảm", "Người trẻ cần học cách kiềm chế, chọn đối thoại thay vì để tay chân lên tiếng",...

Ở góc độ pháp lý, luật hiện hành cho phép mỗi cá nhân có quyền phòng vệ chính đáng khi bị tấn công. Nếu hành động đáp trả chỉ nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa mối nguy hiểm và được thực hiện trong phạm vi tương xứng, người phòng vệ sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, nếu phản công vượt quá mức cần thiết chẳng hạn gây thương tích nghiêm trọng khi đối phương đã dừng tấn công thì người ra tay hoàn toàn có thể bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Lo xa cho khả năng kiện tụng, Hằng đã xin video từ ban quản lý tòa nhà để làm bằng chứng. Tuy nhiên, vài hôm trước, em gái cô vô tình đăng clip lên mạng xã hội. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng lan truyền với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, biến Hằng thành nhân vật được dư luận quan tâm.

Hằng theo học Jiu-jitsu từ năm 2021 và tập thêm MMA để rèn sức khỏe.

Ít ai biết, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team. Cô theo học Jiu-jitsu từ năm 2021 và tập thêm MMA để rèn sức khỏe.

"Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi mất bình tĩnh, nhưng đã cố kiểm soát kỹ thuật, giới hạn vào các vùng an toàn để tránh gây chấn thương nghiêm trọng cho đối phương", Hằng nói. Cô khẳng định mục tiêu học võ của mình không phải để thi đấu hay đánh nhau, mà chỉ để khỏe hơn và biết cách tự vệ khi cần thiết.

Ảnh đời thường của Hằng.

Sau vụ việc, Hằng thẳng thắn nhìn nhận đây là một bài học cho chính mình. "Tôi không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó. Clip đang lan truyền cũng là một bài học lớn dành cho bản thân tôi", cô chia sẻ.

Dù vậy, Hằng vẫn muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn nữ: "Hãy học võ, không phải để đánh nhau, mà để biết cách bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống nguy hiểm".

(Tổng hợp)