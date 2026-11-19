Cảnh tượng nữ diễn viên nổi tiếng đi bán phở khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Cách đây 16 năm, trong chương trình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia, một cô bé có ngoại hình xinh xắn, mái tóc tết hai bên đã thu hút sự chú ý của khán giả với tiết mục biểu diễn đặc biệt trong giờ giải lao. Khi ấy, ít người biết rằng cô bé này sau này sẽ trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Nhân vật được nhắc đến chính là Hoàng Yến Chibi, tên thật Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc và sớm tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Yến Chibi được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Á quân chương trình Học Viện Ngôi Sao năm 2014. Cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Ngây Ngô, Đồi Hoa Mặt Trời, Cánh Hoa Tổn Thương. Trên màn ảnh, nữ ca sĩ cũng nhận được sự chú ý qua vai Hiểu Phương trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Những năm qua, cô duy trì hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Nhờ vậy, Hoàng Yến Chibi đạt được những dấu mốc tài chính đáng chú ý ngay khi còn trẻ. Năm 2015, khi mới 20 tuổi, nữ ca sĩ đã mua một căn hộ rộng 106 m² tại quận 7, TP.HCM, với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này đến từ quá trình đi hát, tích lũy trong nhiều năm và một phần hỗ trợ từ gia đình.

Đến năm 2019, ở tuổi 24, Hoàng Yến tiếp tục tự mua chiếc Mercedes đời mới có giá gần 2 tỷ đồng. Khi đó, cô đã có 5 năm Nam tiến. Khoản tiền mua xe được nữ ca sĩ dành dụm từ thu nhập qua các hoạt động ca hát, biểu diễn và đóng phim.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng Yến từng vướng tin đồn sở hữu 6 căn nhà tại TP.HCM. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng đính chính, cho biết thông tin xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa số nhà 06 của căn nhà cô mua tặng mẹ và số lượng bất động sản sở hữu. Nữ ca sĩ cũng từng khẳng định bản thân không giàu có như những lời đồn đoán, tài sản hiện có đều được tích lũy từ quá trình làm việc.

Mới đây, cô tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Nữ ca sĩ vừa mở một quán phở gà tại TP.HCM, có mẹ ruột đồng hành trong công việc mới.

Cơ sở của cô nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Ngoài phở gà, quán còn phục vụ bún thang cùng một số món ăn mang hương vị miền Bắc, gắn với quê hương Hà Nội của nữ ca sĩ.

Trong lần thử sức này, Hoàng Yến không tự mình xoay xở mọi việc mà có mẹ ruột hỗ trợ. Bà đồng hành cùng con gái từ khâu bếp núc đến kinh nghiệm vận hành quán. Nữ ca sĩ chia sẻ muốn mẹ có thêm công việc riêng sau nhiều năm dành thời gian hỗ trợ mình theo đuổi nghệ thuật. Bên cạnh sở trường nấu các món ăn miền Bắc, mẹ cô cũng từng có kinh nghiệm kinh doanh quán ăn, tạo thêm thuận lợi khi hai mẹ con bắt đầu mô hình mới.

(Tổng hợp)