Danh tính 8 đối tượng sản xuất sữa bột giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu thu lợi gần 500 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21/VPCQCSĐT ngày 10/4/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Kho sản xuất sữa bột giả bị công an phát hiện, triệt phá. Ảnh: VTV

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với:

(1) Hoàng Mạnh Hà, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood;

(2) Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma;

(3) Đặng Trung Kiên, sinh năm 1988, cổ đông góp vốn, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 193, Khoản 3 Điều 221 BLHS.

(4) Hồ Sỹ Ý, sinh năm 1988, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 BLHS.

(5) Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1987, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024;

(6) Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1981 cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024;

(7) Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1970, Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 BLHS.

(8) Khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 BLHS, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cận cảnh công nhân đóng hộp thành phẩm tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ. Ảnh CAND

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 11/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood để ngoài số sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả. Trong khoảng 4 năm, các nghi phạm đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.