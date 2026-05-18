HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ

MINH TUỆ
|

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước trên sông Lô, các nạn nhân từ 13-14 tuổi.

Tối 18/5, UBND xã Sông Lô (Phú Thọ) báo cáo vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn khiến 5 học sinh tử vong.

Danh sách nạn nhân gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiên); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Vào khoảng 15h45 cùng ngày, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về vụ việc nhiều trường hợp nghi đuối nước xảy ra tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đuối nước.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, UBND xã xác định, một nhóm thiếu niên gồm 9 bé trai (4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Trong lúc vui chơi, 5 cháu ngã xuống sông và bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích ; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đến 17h, lực lượng cứu hộ vớt được 5 cháu.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cách đây 2 hôm, ở Đắk Lắk cũng xảy ra sự việc 4 học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, trong 4 nạn nhân có Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Cả 4 em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phú Thọ: 5 học sinh THCS đuối nước tử vong thương tâm
Tags

học sinh đuối nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại