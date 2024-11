Danh tính 4 người một nhà chết trong vụ cháy ở Nha Trang: Bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn đã chỉ đạo các cán bộ điều tra thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành các hoạt động điều tra hiện trường. Theo đó, các cán bộ điều tra đã ghi nhận hiện trường tầng trệt và các tầng phía trên căn nhà trong một khoảng thời gian dài.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn cho biết, cùng với việc điều tra hiện trường, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác PCCC trong thời gian qua tại địa phương, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Cùng với đó, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ PCCC tại cơ sở, sau đó sẽ có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Phạm Trang (t/h)