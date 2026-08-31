Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe giường nằm

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Liên quan đến vụ lật xe khách xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng 31/8 tại Gia Lai khiến 4 người không qua khỏi, báo Dân trí thông tin, theo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, 4 nạn nhân tử vong gồm: chị P.T.M.K. (46 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai), chị T.T.D.H. (33 tuổi, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), chị L.T.D. (31 tuổi, trú tại xã Nông Cống, Thanh Hóa) và anh T.L.V. (18 tuổi, trú tại phường An Khê).

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Báo VOV thông tin thêm, hiện tại, còn 5 trường hợp hành khách bị thương đang được điều trị tại bệnh viện gồm: Bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1968) bị chấn thương cột sống, gãy thân đốt sống D12, L1 và tổn thương tủy, đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy); Anh Nguyễn Văn T. (SN 2002) bị gãy 1/3 dưới xương mác phải, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Hai bệnh nhân khác có vết thương phức tạp vùng chân, vùng chậu đã được phẫu thuật xử lý. Một nam sinh viên bị chấn thương vùng đầu tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng hơn 3 giờ ngày 31/8, xe khách giường nằm mang BKS:50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở 33 hành khách, đang đi trên tuyến tránh phía Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (thuộc làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thì gặp nạn và bị lật. Vụ việc khiến ít nhất 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Hạ Long để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển xe không làm chủ tốc độ nên khi đi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến vụ tai nạn nói trên.

Công an tỉnh Gia Lai xác định, tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang trong giai đoạn tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện theo quy định.