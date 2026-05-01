Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô dừng đổ xăng thì bốc cháy dữ dội ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ việc chiếc xe ô tô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang dừng chờ đổ xăng, xảy ra tại cây xăng thuộc thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có nhiều người nhưng 2 nạn nhân không kịp thoát ra.

Chiếc xe hơi bốc cháy dữ dội tại cây xăng.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, ô tô bị thiêu rụi 1 phần, 1 trụ bơm xăng hư hỏng nặng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trên báo Công an nhân dân thông tin, chiếc xe gặp nạn mang BKS BKS 92A-265 do Võ Nguyễn Duy A. (sinh năm 2002, trú tại thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển. 2 nạn nhân ngồi ghế sau tử vong là: Trần Hữu T. (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh K. (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Vụ cháy khiến chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần, một trụ bơm xăng bị hư hỏng nặng. Hiện khu vực cây xăng đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Người Lao Động)

2 nạn nhân tử vong mới 16 - 17 tuổi. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1/5, chiếc xe trên dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90 của Petrolimex tại xã Thăng Điền thì bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi, sau đó lan nhanh lên phía trước rồi nhanh chóng bao trùm cabin xe.

Nhân viên của cây xăng cùng những người dân có mặt gần đó đã tìm cách dập lửa. Dù vậy, việc chữa cháy gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy mới được dập tắt nhưng 2 nạn nhân trong xe đã tử vong.



