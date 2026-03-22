Danh tính 2 “kiều nữ” ở Đà Nẵng lấy căn hộ cao cấp làm nơi hoạt động phi pháp

HẢI ĐỊNH |

Công an Đà Nẵng triệt phá điểm mua bán ma túy trong căn hộ, bắt giữ 2 phụ nữ, thu 30 gram ketamine cùng nhiều tang vật.

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt phá một điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng nữ liên quan.

Đà Nẵng triệt phá nhóm “ kiều nữ ” mua bán ma túy trong căn hộ cao cấp - Ảnh 1.

2 "kiều nữ" Sương và Vy tại cơ quan công an

Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1997; tạm trú tại phòng 703, căn hộ S&B Apartment, phường An Hải) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 17 giờ ngày 18-3, tổ công tác tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Sương đang cất giữ ma túy trong phòng để bán lại cho các đối tượng khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 gói ketamine, tổng khối lượng khoảng 30 gam, cùng 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô biển kiểm soát 92F1-387.59 và 1 cân điện tử. Kết quả test nhanh cho thấy Sương dương tính với ma túy.

Đà Nẵng triệt phá nhóm “ kiều nữ ” mua bán ma túy trong căn hộ cao cấp - Ảnh 2.

Số ma túy đá ketamine là tang vật vụ việc

Tại cơ quan công an, Sương khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội Telegram với một đối tượng nữ có biệt danh “Băng Băng” để mua 30 gram ma túy với giá 11,5 triệu đồng, sau đó mang về cất giữ nhằm bán kiếm lời.

Đáng chú ý, mở rộng điều tra, đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thị Thảo Vy (SN 2003; hộ khẩu thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú phường An Hải), là người đã bán ma túy cho Sương.

Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

