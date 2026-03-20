Danh tính 2 đối tượng truy đuổi, ném mũ bảo hiểm tấn công đôi nam nữ trên đường

Từ hôm qua (19/3), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe máy chở hai người bị 4 người trên 2 xe máy khác nhau rượt đuổi gây náo loạn được phố. Được biết, sự việc xảy ra vào giữa trưa 19/3 trên đường ĐT.747B khu vực ngã tư giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Tân Khánh (TP.HCM).

Theo đoạn clip ghi lại. khi chiếc xe máy quay đầu để tìm cách thoát khỏi vòng vây, bất ngờ hai thanh niên xuất hiện, dùng mũ bảo hiểm ném thẳng về phía họ. Dù tăng ga bỏ chạy, đôi nam nữ vẫn bị cả nhóm bốn người tiếp tục truy đuổi, buộc phải lạng lách trên đường để né tránh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều xe đầu kéo container trên tuyến ĐT 747B đang dừng chờ đèn đỏ nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.





Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Khánh nhanh chóng vào cuộc xác minh và đã mời 2 đối tượng lên quan lên làm việc. Danh tính bước đầu được xác định gồm N.M.C. (18 tuổi, quê Lâm Đồng) và T.T.H. (17 tuổi, quê An Giang).

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc, cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.