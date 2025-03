Hối lộ hơn 132 tỉ đồng cho nhiều lãnh đạo địa phương

Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn - Hậu "Pháo" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Hậu cùng ba cấp dưới, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng) và Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán viên).

Theo kết luận điều tra, Hậu đã “Đưa hối lộ” tổng cộng 132 tỉ đồng. Cụ thể tại Vĩnh Phúc : Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thuý Lan bị cáo buộc đã nhận hối lộ 25 tỉ đồng và 1 triệu USD , tương đương gần 50 tỉ đồng; Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD và ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hơn 853 triệu đồng; Nguyễn Văn Khước, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ 3 tỉ đồng và 20.000 USD; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT nhận hối lộ 20.000 USD và 100 triệu đồng.

Tại Quảng Ngãi : Ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 22,6 tỉ đồng và 240.000 USD; Ông Cao Khoa , nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng và 20.000 USD và ông Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng.

Bỏ ngoài sổ sách, trốn thuế, nợ thuế

Bộ Công an xác định Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, ban đầu chỉ là doanh nghiệp quy mô vừa tại cấp huyện. Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty phát triển mạnh, nhận hàng loạt công trình lớn từ Bắc vào Nam. Đến thời điểm bị khởi tố Công ty có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng.

Qua điều tra hai dự án tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện doanh nghiệp này đã bỏ ngoài sổ sách, trốn thuế và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỉ đồng. Công ty còn nợ hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế.

Ngoài ra, nhiều dự án bất động sản của công ty chưa đủ điều kiện pháp lý để bán nhưng đã được giao dịch, thu tiền mà không bàn giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn . Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án lớn, có dấu hiệu lũng đoạn chính quyền địa phương để trục lợi. Ông Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ để gây áp lực, buộc lãnh đạo địa phương phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, ngày 8/7/2024, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 23 bị can. Bộ Công an thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.