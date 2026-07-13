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Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện không nộp phạt sẽ bị báo cho nơi công tác, học tập

Trang Anh
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Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác để xử lý.

Sáng ngày 13/7/2026, Công an tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 01/7/2026 đến ngày 07/7/2026).

Theo đó, thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 58 trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

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