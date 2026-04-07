Đồng chí Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

Ngày 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI đã công bố Nghị quyết số 102/NQ-UBTVQH Phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng đã được Quốc hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các Ủy viên khác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Danh sách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

Theo đó Nghị quyết Quyết nghị phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI, gồm:

1. Ông Hoàng Anh Công, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ,

2. Bà Trần Thị Nhị Hà, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

3. Ông Lò Việt Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La;

4. Ông Cao Mạnh Linh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Danh sách Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;

2. Ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị;

3. Ông Trần Hoài Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau:

4. Ông Đỗ Khắc Hưởng, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk,

5. Bà Lê Thị Thúy Sen, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Nghị quyết cũng phê chuẩn danh sách 25 Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại Phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga gửi lời chúc mừng 35 đại biểu Quốc hội là thành viên của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Đồng thời cho biết, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được hình thành từ tháng 2 năm 2025 trên cơ sở được nâng lên từ Ban Dân nguyện và bổ sung thêm hoạt động giám sát. Do đó, Ủy ban có hai chức năng chính là chức năng dân nguyện và chức năng giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh, đây là Phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban với nội dung trọng tâm là ra mắt Ủy ban và các thành viên Ủy ban; thảo luận và thông qua chương trình hoạt động năm 2026 của Ủy ban.

Với sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Quốc hội vào hoạt động của Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga mong muốn và tin tưởng Ủy ban sẽ có một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.