Liên quan đến vụ án triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mediusa) cầm đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về hành vi nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo ATTP; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc trung tâm này; Lê Thị Hiên, chuyên viên và Cao Văn Trung, Phó phòng Giám sát ngộ độc.

Trong đó, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải; bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can còn lại.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo VOV cho biết, hiện có nhiều sản phẩm giả của 2 công ty MEDIUSA và MediPhar vẫn đang được rao bán trên các trang mạng xã hội, hiệu thuốc và một số sàn thương mại điện tử như Shopee, chiaki.vn.

Trong đó, 12 trong số các loại thực phẩm chức năng giả được của Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA có địa chỉ lô CN A5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Công ty cổ phần dược liên doanh MediPhar có địa chỉ tại KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội sản xuất cũng đã được liệt kê chi tiết.

1. Ginkgo Biloba 240mg Mediusa (T/120H/100v)

2. Viên uống Glucosamin MSM 2000

Nguồn ảnh: VOV

3. Viên giải rượu Win - 21

Nguồn ảnh: VOV

4. Dầu cá Omega 3.6.9 bổ mắt, bổ não hộp 100 viên

Nguồn ảnh: VOV

5. Sâm Ngọc Hoàn Tố nữ Plus X3 tái hồi xuân phiên bản cao cấp hỗ trợ nội tiết tố nữ

Nguồn ảnh: VOV

6. Sâm Ngọc Nữ Beauty Queen spa

Nguồn ảnh: VOV

7. Colagen Retinol X10 NMN 46000 hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, giúp da sáng mịn, tăng vòng 1

Nguồn ảnh: VOV

8. Collagen VIP NMN 360000 chống lão hoá, mờ nám tàn nhang, dưỡng sáng da, trẻ hoá cơ thể

Nguồn ảnh: VOV

9. Bột Collagen NMN Perfect White trắng da toàn thân, bật tông da, giảm nám tàn nhang hộp 30 gói

10. Men vi sinh Entero Plus 2.5 tỷ lợi khuẩn – 20 ống x 5ml

Nguồn ảnh: VOV

11. Viên uống nha đam Vitamin E Aloe Vera giúp cấp ẩm, đẹp da

Nguồn ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 người gồm: Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm MEDIUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty MediPhar, MEDIUSA, MegaLife, Hùng Phương), Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty MediPhar, MEDIUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức).

Theo điều tra, từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh và các đồng phạm đã thành lập, điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả từ khâu nhập khẩu nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói bao bì, tiêu thụ trên thị trường.

Nhóm này sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một sổ sách kế toán nội bộ và một sổ sách để kê khai nộp thuế) nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Cảnh sát xác định các nghi phạm sử dụng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu... nhưng trên thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Về chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Khi nghi ngờ bị điều tra, các nghi phạm tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu, sản phẩm, đóng cửa nhà máy.

Người tiêu dùng mà nhóm này nhắm tới bán sản phẩm chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em.

Khám xét tại các kho hàng và một số cơ sở kinh doanh, Bộ Công an thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại, được phân phối rộng rãi trên cả nước với tổng số thực phẩm chức năng thu giữ khoảng 100 tấn.

