Danh sách địa phương có số trường hợp vi phạm giao thông cao nhất trong Quý I/2026

Ngày 8/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an đã công bố thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các xã, phường trên toàn quốc trong Quý I/2026. Báo cáo chỉ rõ nhiều địa phương có số vụ vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT) ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương ngày 3/4.

Theo thống kê của Cục CSGT, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) đứng đầu cả nước với 1.731 trường hợp vi phạm. Tiếp theo là phường Chánh Hưng (TPHCM) 1.635 trường hợp, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) 1.467 trường hợp, phường Bình Hưng Hoà (TPHCM) 1.296 trường hợp và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hoá) 1.295 trường hợp.

Trong Quý I/2026, phường Bình Dương (TPHCM) xảy ra nhiều vụ TNGT nhất với 14 vụ; xã Đất Đỏ (TPHCM) và xã Trảng Bom (Đồng Nai) cùng xảy ra 12 vụ; phường Dĩ An và xã Hóc Môn (TPHCM) cùng xảy ra 11 vụ. Ngoài ra, nhiều xã, phường khác tại Ninh Bình, Thái Nguyên, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Thọ cũng ghi nhận 10 vụ TNGT trong kỳ.

Trước thực trạng trên, Cục CSGT cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tại các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kéo giảm TNGT. Trong đó, trọng tâm là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn, siết chặt xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao.