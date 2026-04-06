Chiều 6-4, tiếp tục thực hiện quy trình về công tác nhân sự, Quốc hội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, kết quả bầu như sau:

1. Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê ở TP Cần Thơ. Ông Mẫn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật.

Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XI, XII và Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Lâm Văn Mẫn từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XV.

2. Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê ở Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Luật học. Ông Phan Chí Hiếu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Phan Chí Hiếu là Thứ trưởng Bộ Tư pháp trước khi được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

3. Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê ở Vĩnh Long, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh.



Ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Phan Văn Mãi là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV. Trước đó ông từng giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

4. Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội



Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau, là Tiến sĩ Luật. Ông Lê Tấn Tới là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI. Ông Lê Tấn Tới là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Tháng 7-2021, ông Lê Tấn Tới làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV. Sau sắp xếp bộ máy, ông Lê Tấn Tới tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội khoá XV.

5. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở Nghệ An. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học. Ông Nguyễn Đắc Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI. Ông Nguyễn Đắc Vinh từng là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

6. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở TP Hà Nội. Bà là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý. Bà Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI. Bà từng là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV. Trước đó, bà Nguyễn Thanh Hải đã công tác ở địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

7. Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống; Cử nhân Luật, Cử nhân chuyên ngành Chính trị. Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Ông Nguyễn Hữu Đông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, sau đó được điều động giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương từ tháng 6-2024. Tháng 9-2025, Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu và giữ cương vị Chủ nhiệm từ tháng 10-2025.

8. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Luật. Bà Lê Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Bà Lê Thị Nga có nhiều năm công tác tại Quốc hội, từng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước khi Ủy ban này sáp nhập với Ủy ban Pháp luật.

9. Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Ông Lê Quang Mạnh Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV.

Ông Lê Quang Mạnh có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), sau đó giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ này trước khi được điều động, luân chuyển đến công tác tại TP Cần Thơ. Ông Lê Quang Mạnh là Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.