Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 06/6 vừa ra thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Theo đó, trên địa bàn từ ngày 11/5/2025 đến ngày 15/5/2025 camera giám sát an ninh đã ghi nhận 28 trường hợp phạt nguội.

Các lỗi phần lớn là Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông và Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:

STT Phương tiện, Biển số Thời gian vi phạm Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm 1 Ô tô 36A-38.745 11/05/2025 09:33 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 2 Ô tô 36N-2266 11/05/2025 14:49 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 3 Ô tô 36A-591.43 11/05/2025 17:24 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 4 Ô tô 36A-095.60 11/05/2025 18:28 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 5 Ô tô 36K-029.42 11/05/2025 19:15 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 6 Ô tô 36A-855.84 12/05/2025 09:26 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 7 Ô tô 36A-288.31 12/05/2025 13:22 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 8 Ô tô 36C-393.09 12/05/2025 14:53 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 9 Ô tô 36A-491.00 12/05/2025 16:14 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 10 Ô tô 36A-886.69 12/05/2025 18:03 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 11 Ô tô 36A-185.29 13/05/2025 07:55 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 12 Ô tô 36A-273.90 13/05/2025 07:55 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 13 Ô tô 36N-2081 13/05/2025 08:47 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 14 Ô tô 36A-884.63 13/05/2025 10:54 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 15 Ô tô 36A-261.66 13/05/2025 15:20 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 16 Ô tô 36A-183.33 14/05/2025 09:21 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 17 Ô tô 36A-372.10 14/05/2025 10:41 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 18 Ô tô 36A-997.11 14/05/2025 22:25 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 19 Ô tô 36A-003.55 15/05/2025 09:52 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 20 Ô tô 30G-855.13 15/05/2025 11:16 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 21 Ô tô 37A-516.82 15/05/2025 15:38 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 22 Môtô

(Xe máy) 36B7-655.15 11/05/2025 17:32 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 23 Môtô

(Xe máy) 36MĐ1-659.46 11/05/2025 17:45 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy cho người đi mô tô, xe máy

Chở người ngồi trên xe Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy cho người đi mô tô, xe máy 24 Môtô

(Xe máy) 36AC-067.01 11/05/2025 17:49 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 25 Môtô

(Xe máy) 36AC-583.45 12/05/2025 16:38 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy cho người đi mô tô, xe máy

Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 26 Môtô

(Xe máy) 36B8-033.22 12/05/2025 21:53 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 27 Môtô

(Xe máy) 36B8-721.36 14/05/2025 16:31 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 28 Môtô

(Xe máy) 36MĐ1-664.90 14/05/2025 21:57 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người ngồi trên xe Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy cho người đi mô tô, xe máy

Công an tỉnh cho biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Lỗi vượt đèn đỏ ô tô, xe máy Nghị định 168 phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP xe ô tô, xe máy có hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt như sau:

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ

Như vậy, theo Nghị định 168 mới nhất, năm 2025, xe máy vượt đèn đỏ có thể bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn thì bị phạt từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng.

Đối với xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ thì có thể bị phạt từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn có thể bị phạt từ 20.000.000 - 22.000.000 đồng.