Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2025

Trong dịp Tết Dương lịch năm 2025, thành phố Hà Nội có tổng số 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, cụ thể:

Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hànộimới).

Trận địa số 2: Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

Trận địa số 3: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

Trận địa số 4: Quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

Trận địa số 5: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Trận địa số 6: Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 540 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2025.

THỜI TIẾT HÀ NỘI DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH

Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc không mưa, trời rét, sương mù về đêm và sáng; nắng ấm về trưa và chiều dịp Tết Dương lịch.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (30-12) và sáng mai (31-12), thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 13-15 độ C, phía Bắc 14-16 độ C, phía Nam 15-17 độ C, trung tâm 16-18 độ C.

Trưa và chiều mai (31-12), Hà Nội giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Ngày đầu tiên năm 2025, thời tiết Hà Nội có mây, sương mù nhẹ vào sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Đêm 1-1, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, ngày 1-1 có sương mù vào sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi 21 độ C. Đêm 1-1, miền Bắc không mưa; rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực vùng núi và trung du 10-13 độ C, đồng bằng 13-16 độ C.

Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố Hà Nội tổ chức tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa (trong đó, 10 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), cụ thể:

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp (gồm 10 trận địa):

Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới).

Trận địa số 2 : Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

Trận địa số 3: Quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận).

Trận địa số 4 : Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

Trận địa số 5: Quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành).

Trận địa số 6: Quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

Trận địa số 7: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Trận địa số 8: Huyện Thanh Trì (Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Tam Hiệp).

Trận địa số 9: Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Trận địa số 10: Quận Bắc Từ Liêm (Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh)

Bắn pháo hoa tầm thấp (gồm 21 trận địa):

Trận địa số 11: Quận Ba Đình (tại đông nam Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh).

Trận địa số 12: Quận Hoàng Mai (tại Công viên Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ).

Trận địa số 13: Quận Long Biên (Công viên 02, phường Việt Hưng).

Trận địa số 14: Quận Đống Đa (tại hồ Xã Đàn, phường Nam Đồng).

Trận địa số 15: Quận Cầu Giấy (tại Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng). Trận địa số 16: Quận Thanh Xuân (tại Công viên Thanh Xuân, phường Nhân chính).

Trận địa số 17: Huyện Gia Lâm (tại số 1 Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ).

Trận địa số 18: Huyện Mê Linh (sân thượng tầng 5 hội trường UBND huyện). Trận địa số 19: Huyện Ba Vì (tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng). Trận địa số 20: Huyện Đan Phượng (tại khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng).

Trận địa số 21: Huyện Thạch Thất (tại sân vận động, thị trấn Liên Quan).

Trận địa số 22: Huyện Chương Mỹ (tại sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn). Trận địa số 23: Huyện Thường Tín (tại sân vận động huyện Thường Tín).

Trận địa số 24: Huyện Quốc Oai (tại nóc nhà 6 tầng Ban Chỉ huy quân sự huyện).

Trận địa số 25: Huyện Phú Xuyên (tại Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên).

Trận địa số 26: Huyện Mỹ Đức (tại Công viên hồ sinh thái, Thị trấn Đại Nghĩa).

Trận địa số 27: Huyện Ứng Hòa (tại sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình).

Trận địa số 28: Huyện Sóc Sơn (tại sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn).

Trận địa số 29: Huyện Phúc Thọ (tại sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ).

Trận địa số 30: Huyện Thanh Oai (tại Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài).

Trận địa số 31: Huyện Hoài Đức (tại Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã An Khánh, huyện Hoài Đức).

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm tổng số 6.000 quả (10 trận địa, mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 3.420 giàn (mỗi trận địa 120 giàn; 10 trận địa tầm cao, mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).