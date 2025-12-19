Mới đây, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này, về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Doanh nghiệp này liên quan nhãn hiệu sữa HIUP giả, bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Ông chủ Z Holding (trái) bị cáo buộc sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả, trong đó có cả triệu hộp sữa Hiup giả bán cho trẻ em - Ảnh: TL

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM dẫn từ cáo trạng cho biết, khi sản xuất, các bị can đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 6.695 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT đã thu thập, trưng cầu giám định với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.

Theo thông tin trên báo Lao động, danh sách 26 loại sữa được xác định là hàng giả bao gồm:

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương cacao: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương táo: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương vani: Công thức sản xuất thiếu 4 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Chitose New: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 6 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HIWEIGHT: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 14 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GANOLA MUM: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 3 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương chuối: Không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Vitamin K2 (MK47) trong công thức sản xuất; Có 5 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương lúa mạch: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE NEW#1: Hàm lượng 7 nguyên liệu đưa vào công thức sản xuất dưới 70%: Có 23 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE CANXI#1: Công thức sản xuất thiếu 15 thành phần nguyên liệu; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng JIMBO GOLD: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu Axit Linoleic; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng HIUP GOLD: Thay đổi nguyên liệu sản xuất; có 5 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hiup: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani: Công thức sản xuất (lần 1) thiếu 9 thành phần nguyên liệu; Công thức sản xuất (lần 2) thiếu 8 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ACTIPRO: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu sữa bột béo...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI: Lệnh sản xuất không có thành phần nguyên liệu Ferrochel...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI IQ: Không đưa nguyên liệu Lutein và không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASOMALT+: Công thức thiếu 6 thành phần nguyên liệu; Có 13 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GOLDILAC GROW: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng GOLDILAC GROW I: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương lúa mạch: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương vani: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung BOCASURE GREEN HEALTH: Công thức thiếu 13 thành phần nguyên liệu; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung OVISURE CANXI hương chuối: Công thức thiếu 12 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN GOUT+: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu kẽm... vào công thức sản xuất; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Healyn Canxi: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu chất béo, Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 17 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.