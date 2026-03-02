Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Bình Thuận, An Tường, Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến và các xã: Sơn Thủy, Tân Thanh, Phủ Lương, Trường Sinh, Sơn Dương, Minh Thanh, Tân Trào, Hồng Sơn, Đông Thọ, Nhữ Khê, Bình Ca, Thái Bình, Trung Sơn, Hùng Lợi, Tân Long, Yên Sơn.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Lê Thị Kim Dung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang 2 Lý Văn Huấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 3 Trương Quốc Khánh Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang 4 Triệu Thị Tình Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng Ban Công tác phụ nữ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang 5 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Xuân Vân, Lực Hành, Yên Nguyên, Bình Xa, Hàm Yên, Thái Sơn, Thái Hòa, Hùng Đức, Tri Phú, Kiến Thiết, Kiên Đài, Kim Bình, Hòa An, Chiêm Hóa, Tân An, Trung Hà, Tân Mỹ, Yên Lập, Bằng Hành, Liên Hiệp, Minh Quang, Nà Hang, Bình An, Lâm Bình, Thượng Lâm, Hồng Thái, Yên Hoa, Côn Lôn, Thượng Nông.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người

Số người ứng cử: 4 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Việt Hà Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang 2 Ma Thị Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 3 Bàn Văn Trọng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang 4 Hoàng Hồng Trường Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã: Yên Phú, Phù Lưu, Bạch Xa, Vĩnh Tuy, Hùng An, Bắc Quang, Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Quang Bình, Yên Thành, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Trung Thịnh, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Pờ Ly Ngài, Bản Máy, Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Thông Nguyên, Tân Quang, Đồng Tâm, Bạch Ngọc, Linh Hồ, Thượng Sơn, Việt Lâm, Cao Bồ, Vị Xuyên, Phú Linh, Ngọc Đường, Thanh Thủy, Lao Chải, Tùng Bá, Thuận Hòa, Minh Tân.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Lò Thị Việt Hà Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 2 Vương Thị Hương Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Vây Sử, tỉnh Tuyên Quang 3 Lý Văn Quyền Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang 4 Trịnh Văn Quyết Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 5 Lý Thị Út Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Đường Hồng, Yên Cường, Bắc Mê, Giáp Trung, Minh Ngọc, Minh Sơn, Du Già, Ngọc Long, Đường Thượng, Mậu Duệ, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Cán Tỷ, Lùng Tám, Bạch Đích, Yên Minh,Thẳng Mố, Phố Bảng, Sà Phìn, Sủng Máng, Lũng Phìn, Tát Ngà, Niêm Sơn, Khâu Vai, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Đồng Văn, Lũng Cú.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người

Số người ứng cử: 4 người

Danh sách ứng cử viên: