Danh sách 149 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Huỳnh Duy |

Danh sách cảnh sát giao thông công bố cho thấy, nhiều chủ xe máy bị phạt nguội theo Nghị định 168.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 5/3, thông qua việc khai thác hệ thống camera giám sát kết hợp sử dụng các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tương tự, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông tin, từ ngày 19.3 đến ngày 25.3, qua hệ thống giám sát và các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm với phương tiện xe máy. Danh sách các trường hợp vi phạm đã được tổng hợp theo quy định.

Theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy có nhiều thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, hành vi vượt đèn đỏ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Với lỗi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, mức phạt dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng và không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng, cũng không bị trừ điểm. Tuy nhiên, nếu vượt quá tốc độ trên 20 km/h, mức phạt tăng lên từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với hình thức xử phạt nguội, người dân có thể đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát giao thông, người dân nên ưu tiên đến Phòng Cảnh sát giao thông tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để xử lý, nhằm tránh tình trạng quá tải tại nơi phát hiện vi phạm và giảm chi phí đi lại.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh, việc chấp hành quy định về tốc độ không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

