Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 55 về công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách chính thức 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên. (Ảnh: Quốc Phương)

Danh sách cụ thể như sau:

Đơn vị bầu cử số 1: Xã Sơn Động, xã Đại Sơn, xã Yên Định, xã Dương Hưu, xã Tây Yên Tử, xã An Lạc, xã Vân Sơn, xã Tuấn Đạo.

Tổng số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Vi Thị Ngọc Anh Công chức, Văn phòng HĐND và UBND xã Yên Định 2 Đỗ Thị Phương Viên chức, Nhà hát Chèo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 3 Chu Thị Toan Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định 4 Dương Thanh Tùng Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 5 Ngụy Thị Tuyến Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đơn vị bầu cử số 2: Phường Chũ, xã Biển Động, Xã Lục Ngạn, xã Đèo Gia, xã Sơn Hải, xã Tân Sơn, xã Biên Sơn, xã Sa Lý, xã Nam Dương, xã Kiên Lao, phường Phượng Sơn.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Văn An Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh 2 Đỗ Bình Dương Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Kiên Lao 3 Vi Thị Miến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Dau 4 Mai Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 5 Lê Xuân Thắng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn 6 Giáp Thư Trang Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã 7 Lâm Văn Trí Công chức, Phòng Văn hoá- Xã hội, UBND xã Kiên Lao 8 Chu Văn Trọng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ

Đơn vị bầu cử số 3: Xã Lục Nam, xã Lục Sơn, xã Trường Sơn, xã Cẩm Lý, xã Đông Phú, xã Nghĩa Phương, xã Bắc Lũng, xã Bảo Đài.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Việt Dũng Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 2 Vũ Trí Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ 3 Cao Thị Lệ Công chức, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh 4 Vương Hữu Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Cẩm Lý 5 Trương Bích Thảo Công chức, Tỉnh đoàn Bắc Ninh 6 Đỗ Đức Trịnh Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh 7 Lương Thế Tuấn Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lục Nam 8 Triệu Thị Vân Công chức, Văn phòng HĐND và UBND xã Lục Nam

Đơn vị bầu cử số 4: Xã Lạng Giang, xã Mỹ Thái, xã Kép, xã Tân Dĩnh, xã Tiên Lục.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Lưu Tiến Chung Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG 2 Vũ Tấn Cường Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 3 Lâm Thị Hiếu Giáo viên, Trường Mầm non Tân Hưng, xã Lạng Giang 4 Nghiêm Xuân Hưởng Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 5 Nguyễn Thị Hồng Tô Phó Giám đốc Xí nghiệp 6, Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG 6 Nguyễn Việt Trinh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạng Giang 7 Nguyễn Khắc Trung Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng 8 Nguyễn Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạng Giang

Đơn vị bầu cử số 5: Xã Yên Thế, xã Bố Hạ, xã Đồng Kỳ, xã Xuân Lương, xã Tam Tiến.

Tổng số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Ngọc Mai Viên chức, Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh 2 Thân Hải Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thế 3 Hà Lệ Quyên Viên chức, Trạm Y tế Yên Thế 4 Phạm Văn Thịnh Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 5 Nguyễn Đức Thuận Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đơn vị bầu cử số 6: Xã Tân Yên, xã Ngọc Thiện, xã Nhã Nam, xã Phúc Hoà, xã Quang Trung.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Thạch Văn Chung Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 2 Chu Thị Hậu Công chức, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh 3 Đinh Thị Bích Ngọc Công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Nguyễn Thị Nụ Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Ngọc Thiện, Giám đốc Hợp tác xã cá giống Luận Nụ 5 Nguyễn Việt Oanh Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh 6 Dương Thị Thuỷ Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Thiện 7 Nguyễn Viết Toàn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Yên 8 Phạm Thuỳ Trang Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Đơn vị bầu cử số 7: Xã Hiệp Hoà, xã Hợp Thịnh, xã Hoàng Vân, xã Xuân Cẩm.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Hoàng Công Bộ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Cẩm 2 Đỗ Minh Hằng Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh 3 Nguyễn Đình Hiếu Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính 4 Đỗ Thị Hằng Nga Công chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 5 Lâm Thị Hương Thành Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 6 Bùi Thị Thu Thủy Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 Nguyễn Hoàng Trung Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 8 Nguyễn Thị Thuý Viên chức, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Bắc Ninh, Sở Tư pháp

Đơn vị bầu cử số 8 : Phường Việt Yên, phường Tự Lạn, phường Nếnh, phường Vân Hà.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Văn Dũng Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 2 Nguyễn Thị Hiền Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nếnh 3 Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 4 Thân Trung Kiên Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh 5 Nguyễn Văn Mạnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nếnh 6 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Viên chức, Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường 7 Phan Thị Kim Xuân Công chức, Phòng Văn hoá Xã hội, UBND phường Việt Yên 8 Thân Văn Thuần Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Việt Yên

Đơn vị bầu cử số 9: Phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Tiền Phong, phường Tân Tiến.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đặng Hồng Chiến Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh 2 Phùng Thị Thu Hiền Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến 3 Đặng Đình Hoan Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Giang 4 Nguyễn Hồng Thái Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ 5 Phan Thế Tuấn Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 6 Nguyễn Thị Vân Công chức, Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh 7 Nguyễn Văn Vịnh Công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô, xưởng sửa chữa xe Vịnh Huyền, phường Bắc Giang 8 Trần Thị Xuyến Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Tổ dân phố Trước, phường Tân Tiến

Đơn vị bầu cử số 10: Phường Tân An, phường Yên Dũng, xã Đồng Việt, phường Cảnh Thụy.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đinh Thị Định Công chức, Sở Công Thương 2 Nguyễn Thị Ngọc Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng 3 Phạm Thị Nhung Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Việt 4 Dương Thị Thoa Viên chức, Trường THCS Yên Lư, phường Yên Dũng 5 Nguyễn Ngọc Tú Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cảnh Thụy 6 Ngụy Văn Tuyên Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 7 Hoàng Huy Việt Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh 8 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên, Trường Mầm non Tiến Dũng, phường Cảnh Thụy

Đơn vị bầu cử số 11: Phường Kinh Bắc, phường Võ Cường, phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh, phường Vũ Ninh.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Trung Dũng Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc 2 Nguyễn Thị Hạnh Công chức, Sở Dân tộc và Tôn giáo 3 Trần Thị Hằng Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 4 Nguyễn Thu Phương Công an phường Võ Cường 5 Phạm Hoàng Sơn Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 6 Phạm Anh Thư Viên chức, Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 7 Nguyễn Thị Thuỷ Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh 8 Nguyễn Đức Trọng Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ phường, Trưởng Công an phường Võ Cường

Đơn vị bầu cử số 12: Phường Từ Sơn, phường Tam Sơn, phường Đồng Nguyên, phường Phù Khê.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đồng Thị Huệ Công chức, Văn phòng UBND tỉnh 2 Lương Việt Hùng Công chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 3 Lê Xuân Lợi Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 4 Nguyễn Phương Mai Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5 Vũ Thị Hà Ngân Công chức, Văn phòng Đảng uỷ phường Từ Sơn 6 Trần Huy Phương Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 7 Đỗ Tuấn Sơn Bí thư Đảng uỷ phường Từ Sơn 8 Nghi Quang Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phù Khê

Đơn vị bầu cử số 13: Phường Thuận Thành, phường Mão Điền, phường Trạm Lộ, phường Trí Quả, phường Song Liễu, phường Ninh Xá.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Xuân Cường Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh 2 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường Mầm non Trạm Lộ, phường Trạm Lộ 3 Trần Thị Thanh Hoà Công chức, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh 4 Dương Thị Thanh Huyền Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 5 Nguyễn Đức Kiên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thuận Thành 6 Trần Thị Linh Viên chức, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 7 Ngô Tân Phượng Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 8 Nguyễn Đức Sâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trạm Lộ

Đơn vị bầu cử số 14: Phường Quế Võ, phường Phương Liễu, phường Nhân Hoà, phường Đào Viên, phường Bồng Lai, xã Chi Lăng, xã Phù Lãng.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên, Trường Mầm nonYên Giả, xã Chi Lăng 2 Nguyễn Minh Hiếu Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương 3 Bùi Thanh Hương Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng 4 Nguyễn Thị Lan Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 5 Lê Thị Loan Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn xã Yên Phong 6 Nguyễn Đình Lợi Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 7 Nguyễn Tiến Tài Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 8 Hoàng Thị Thu Trang Công chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đơn vị bầu cử số 15: Xã Yên Phong, xã Tam Đa, xã Tam Giang, xã Yên Trung, xã Văn Môn.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Dinh Công chức, Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Yên Phong 2 Nguyễn Văn Hoàn Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Phong 3 Nguyễn Thị Oanh Huệ Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong 4 Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và Xây dựng Duy Linh 5 Đỗ Thị Thu Trang Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 6 Nguyễn Anh Tuấn Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 7 Lưu Thị Tươi Công chức, Sở Xây dựng 8 Trần Thị Vân Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 16: Xã Tiên Du, xã Đại Đồng, xã Phật Tích, xã Liên Bão, xã Tân Chi.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Công Anh Công chức, Văn phòng Đảng uỷ xã Đại Đồng 2 Đặng Đình Duy Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và Xây dựng Duy Linh 3 Nguyễn Thị Thuỷ Hằng Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đại Đồng 4 Đào Quang Khải Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 5 Nguyễn Thuỳ Linh Viên chức, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Ninh, Sở Tài chính 6 Trần Đăng Sâm Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh 7 Lương Ngọc Thuý Viên chức, Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 8 Nguyễn Trọng Trường Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Đơn vị bầu cử số 17: Xã Gia Bình, xã Nhân Thắng, xã Đông Cứu, xã Đại Lai, xã Cao Đức.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Văn Đăng Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn 2 Nguyễn Thế Đông (Thượng tọa Thích Thanh Sơn ) Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 3 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 4 Nguyễn Thị Hằng Công chức, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 5 Nguyễn Thị Thanh Hoài Công chức, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 6 Vũ Văn Quý Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Bình 7 Nguyễn Mạnh Quỳnh Viên chức, Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ 8 Lưu Đình Thực Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp

Đơn vị bầu cử số 18: Xã Lương Tài, xã Trung Kênh, xã Trung Chính, xã Lâm Thao.

Tổng số người ứng cử: 7 người.

Số đại biểu được bầu: 4 người.