Danh sách 115 xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

Theo danh sách phạt nguội từ ngày 4/8 đến ngày 11/8/2025 do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên công bố, có nhiều trường hợp phương tiện phạm lỗi vượt đèn đỏ. Cụ thể, có 25 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ có trong danh sách phạt nguội. Cụ thể trong danh sách dưới đây:

30H-15322; 19A-83057; 89A-19570; 30K-89555; 89C-355.55; 17B9-50971; 17B6-69539; 17B3-64626; 17B3-39368; 60A-10316; 89A-05351; 89A-28145; 89A-38499; 89D-01518; 17MD2-67183; 17AK-03106; 17B7-55456; 17B9-36298; 30H-31255; 17B3-10125; 17B9-22503; 17B9-37167; 17B7-41514; 17B9-10179; 17B2-67377; 17B9-23430; 15K-21395; 29K-15385

Trước đó, Công an Bắc Ninh công bố danh sách phạt nguội từ ngày 1.8 đến ngày 8.8. Trong số này, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ như sau:

Chủ xe ôtô vượt đèn đỏ (62 trường hợp) như sau:

98A-268.52; 98A-779.71; 30K-135.93; 29M-8996; 98C-206.58; 12A-109.50; 19C-144.70; 98C-205.44; 30E-644.26; 98A-400.28; 34A-582.94; 98A-832.00; 98A-262.31; 30H-936.09; 98C-082.13; 98B-080.21; 98C-307.77; 99A-153.19; 98C-260.10; 99A-088.96; 12C-055.82; 30L-342.56; 99A-444.07; 99A-194.31; 98A-777.52; 30F-052.30; 99A-389.34; 61C-305.31; 30M-548.57; 12A-245.47; 99A-303.43; 14A-511.74; 89A-530.75; 14A-788.87; 29D-213.28. 12C-081.93; 99A-829.89; 99A-617.15; 99A-807.49; 99A-699.36; 99A-799.10; 11A-034.55; 98A-685.52; 99A-683.88; 99B-066.93; 98B-154.84; 99C-301.93; 99C-097.09; 99A-834.24; 99A-221.09; 30G-043.24; 99A-554.11; 99A-624.72; 34A-903.46; 98C-338.46; 99A-370.60; 98A-216.18; 99C-050.21; 99A-716.52; 98A-713.31; 34A-777.79; 99A-231.97.

Chủ xe máy vượt đèn đỏ (25 trường hợp) như sau:

98B3-624.88; 12H1-373.59; 98M1-235.38; 98M1-080.56; 98D1-874.18; 98D1-440.42; 98D1-580.18; 99D1-258.10; 98K1-123.23; 98M1-277.41; 98B3-875.98; 98H1-080.36; 98B3-014.15; 98M1-314.45; 98B1-802.40; 98B1-284.60; 98K1-150.05; 98M1-013.05; 98M1-177.55; 98L1-203.36; 98B3-534.22; 98K1-204.33; 98B3-318.48; 98B3-502.66; 98B3-350.94.

Mức phạt lỗi vượt tốc độ áp dụng theo quy định mới

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định đã được điều chỉnh, bao gồm cả phạt tiền và trừ điểm trên giấy phép lái xe. Cụ thể như sau:

Vượt từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Vượt từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vượt từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Vượt trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đến 14.000.000 đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hướng dẫn quy trình xử lý phạt nguội thuận tiện nhất

Để nộp phạt, người dân có thể lựa chọn đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến công an cấp huyện nơi mình cư trú để giải quyết.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông nơi mình đăng ký thường trú để xử lý. Cách làm này vừa giúp giảm tải cho lực lượng chức năng ở địa phương phát hiện vi phạm, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau (kèm theo mỗi loại 01 bản photo):

Giấy đăng ký xe.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện vi phạm.

Căn cước công dân.

Công an cũng nhấn mạnh rằng việc tuân thủ quy định về tốc độ không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm với sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.