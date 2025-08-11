Đánh pickleball vô tình vụt bóng trúng ngực đồng nghiệp nữ, nam thanh niên ấm ức vì bị tẩy chay

Trong thế giới thể thao, đôi khi một pha bóng vô tình lại trở thành "cơn ác mộng" khiến người ta phải suy nghĩ lại về môi trường mà mình đang tham gia. Mới đây, mạng xã hội xôn xao tranh cãi việc đi chơi pickleball bị đồng đội vụt bóng trúng người, đặc biệt khi pha bóng mạnh có thể trúng vào những vùng nhạy cảm như đầu, mặt, ngực, bụng…

“Khi bạn đánh mạnh vào người đối thủ, nhất là lúc họ đang ở thế yếu hoặc không kịp phản đòn, cảm giác nó không chỉ là một cú bóng – mà còn như một “cú đánh” vào tinh thần người chơi bên kia”, một chủ tài khoản chia sẻ quan điểm của mình.

Tuy nhiên có không ít người chơi pickleball phản bác lại ý kiến trên. Họ cho rằng với tính chất của một môn đối kháng, nếu đối phương không có chủ đích ác ý, việc không may xảy ra va chạm là điều có thể thông cảm được.

Thậm chí với những người mới chơi pickleball, chưa thể làm chủ được kỹ năng, chuyện không may đánh bóng chệch hướng, trúng người đối thủ là điều bình thường.

Chủ đề đang gây tranh cãi lớn trong giới pickleball tại Việt Nam.

Ghi nhận trên một sân pickleball tại Hà Nội, chúng tôi đã được lắng nghe câu chuyện của một nam thanh niên về tình huống khó xử tương tự.

Chàng trai 28 tuổi tên B kể lại với chúng tôi: “Tôi mới chơi pickleball cùng một nhóm đồng nghiệp, với hy vọng tìm được niềm vui, bạn bè và rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng không ngờ, chỉ vì một pha bóng vô tình, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, tôi ra sân và đánh đôi nam-nữ. Trong lúc hăng bóng, tôi tung một cú smash hết cỡ để ghi điểm. Không may, quả bóng lại trúng ngay vào ngực của bạn nữ bên sân đối diện.

Lúc đó, tôi hoảng hốt, lập tức chạy sang xin lỗi rối rít. Tôi thực sự không cố ý, chỉ là một tai nạn trong lúc thi đấu thôi mà. Hơn nữa tôi cũng chỉ là newbie (người mới chơi – PV), trình độ còn thấp, nên nhiều khi chưa làm chủ được tình huống”.

Sân pickleball từ nơi mang đến niềm vui lại trở thành áp lực tâm lý cho người chơi vì sự cố ngoài ý muốn. (Ảnh minh họa).

Nhân vật kể tiếp: “Nhưng phản ứng của mọi người khiến tôi sốc nặng. Bạn nữ đó thì không sao, cô ấy cười trừ và nói "không có gì", nhưng cả đội bắt đầu xì xào. Một số anh chị trong nhóm cho rằng đó là "lối đánh không đẹp", "thiếu fair play", thậm chí còn bảo tôi "cố tình nhắm vào vùng nhạy cảm để chơi khó đối thủ".

Những lời bàn tán khiến tôi khó chịu và phản ứng lại. Thế là họ cũng tỏ thái đội, tẩy chay và không muốn ghép cặp cùng tôi để thi đấu nữa.

Tôi khó xử kinh khủng. Mình không hề có ý xấu, chỉ là tai nạn thôi, không ngờ câu chuyện lại đi xa đến vậy. Tôi đã xin lỗi công khai, giải thích rằng đó là lỗi kỹ thuật, nhưng họ vẫn không tin. Cảm giác bị cả đội quay lưng, bị coi như "kẻ xấu" khiến tôi stress nặng. Mỗi lần nghĩ lại, tôi lại thấy khó chịu, mất ngủ vì tự hỏi mình đã làm gì sai”.

Anh B kết lại: “Cuối cùng, tôi quyết định rời đội, tìm một CLB khác để sinh hoạt. Không phải vì tôi giận dỗi, mà vì tôi cảm thấy không phù hợp với môi trường như vậy. Thể thao là để tìm niềm vui, nếu không vui, tôi xin phép không chơi cùng những người đồng đội không cùng “tần số” như vậy”.