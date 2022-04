Đánh ma túy nơi tuyến lửa Bắc miền Trung - Tây Nguyên

Mang vũ khí nóng áp tải ma túy

Tối 18-7-2021, trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn thị trấn Vũ Quang tối như mực. Chiếc xe ô tô do Phạm Minh Đức (SN 1990, trú tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển phóng như bay bỗng phanh gấp bởi phía trước có một xe ô tô đi khá chậm.

Chưa kịp lách xe sang bên để vượt lên, Đức đã bị lực lượng cảnh sát điều tra và CSGT áp sát, khống chế. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện Đức đang vận chuyển hơn 30 kg ma túy đá cùng 12.000 viên hồng phiến.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, vào năm 2020, Đức có quen biết một người tên là Tiến với mục đích mua ma túy về sử dụng. Cứ mỗi lần cần ma túy, Đức lại tìm đến Tiến như một địa chỉ cung cấp hàng chất lượng.

Về phía Tiến, đối tượng nhận thấy có thể sử dụng Đức để vận chuyển ma túy cho mình, đã ra giá 20 triệu đồng cho hơn 30 kg ma túy cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tháng 7-2021, Đức đồng ý nhận 20 triệu tiền công của Tiến để chở "hàng" từ Hà Tĩnh vào Đồng Nai. Khi đến địa phận thị trấn Vũ Quang, Đức bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Mới đây, ngày 13-4-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tử hình với Phạm Minh Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng lực lượng chức năng kiểm tra tang vật ma túy cất giấu trong máy bơm.

Giữa năm 2021, trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau một thời gian xác minh, trinh sát xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thế Thành (ở tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Dưới Thành còn có một đàn em là Nguyễn Thế Lập. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Thành là kẻ lọc lõi trong nghề, chỉ thuê những đối tượng nghiện ngập vận chuyển hàng. Làm ăn kiểu "mua tận gốc, bán tận ngọn" nên Thành - Lập trực tiếp sang Lào mua ma túy, vận chuyển về Nghệ An, Hà Tĩnh tập kết, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh bán cho Võ Thị Tuyết Hồng (SN 1989) phân phối cho các đầu nậu thứ cấp trước khi đến với các con nghiện.

Đầu tháng 6-2021, ban chuyên án nhận được nguồn tin Thành đang chuẩn bị một chuyến hàng rất lớn vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Để làm mẻ lớn, Thành chỉ đạo đám đàn em thuê xe ô tô đi vào khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để nhận ma túy trong rừng rậm.

Ma túy được giấu trong vali, ba lô rồi hàn kín dưới gầm xe ô tô để vận chuyển sâu vào nội địa. Khi đến TP Vinh, ma túy được các đối tượng xé lẻ bán cho Phan Đức Hà (SN 1993). Số ma túy còn lại chúng đưa lên xe khách để vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh...

Một kế hoạch vây bắt kỹ lưỡng được xác lập. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các lãnh đạo Cục duyệt kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bắt giữ trọn ổ nhóm tội phạm trên. Ban chuyên án triển khai 9 tổ công tác, giám sát chặt từng đường đi nước bước của các đối tượng từ điểm xuất phát cho tới khi chúng tản ra nhận hàng và truy kích bắt giữ.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhận định Thắng và đồng bọn luôn có súng mang theo bên người, sẵn sàng bắn trả lực lượng truy bắt, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các mũi trinh sát "đánh an toàn, đánh nhanh, thắng nhanh", bắt giữ gọn từng đối tượng.

Rạng sáng 15-6-2021, khi Nguyễn Văn Thăng và Chế Quang Khôi đang vận chuyển số vali và ba lô chứa 30kg ma túy tổng hợp, đã bị các trinh sát khống chế. Khẩu súng CZ75 cùng 9 viên đạn các đối tượng cất giấu, mang theo cũng bị thu giữ. Lần lượt, Thành và các đàn em bị bắt giữ ngay sau đó.

Phạm Minh Đức bị bắt khi đang vận chuyển hơn 30kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Nhiều giải pháp để hạ nhiệt những điểm nóng

Tuy nhiên, đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá trong thời gian qua tại địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên chưa có dấu hiệu suy giảm, thậm chí có diễn biến phức tạp và nguy cơ, tiềm ẩn cao.

Sự chuyển hướng hoạt động tội phạm về ma túy từ các tỉnh Tây Nam sang các tỉnh giáp Lào thuộc khu vực Bắc miền Trung đang có chiều hướng phức tạp trở lại.

Nguồn ma túy được vận chuyển từ khu vực "Tam giác vàng" qua các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn của Lào vào địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị của Việt Nam rồi sang các tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, sau đó tiếp tục vào khu vực các tỉnh phía Nam như: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền Tây, đồng thời ra các tỉnh phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến này vẫn nhức nhối, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguy hiểm.

Các đối tượng trong nước câu kết với những đối tượng người Lào, Campuchia chủ yếu sống ở khu vực biên giới, giáp biên mua bán ma túy. Đặc biệt, có những đối tượng là người dân tộc thiểu số Việt Nam sang Lào định cư hoặc trốn và nhập quốc tịch các nước khác để tiến hành mua bán ma túy.

Chúng thuê những nhóm vận chuyển người Lào, người Việt và Campuchia để vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vào các địa bàn trọng điểm giáp biên với Việt Nam.

Những chuyến hàng này thường được áp tải bởi nhiều đối tượng nguy hiểm, trốn truy nã, nghiện ma túy nặng. Chúng trang bị vũ khí như súng để áp tải hàng, sẵn sàng bắn vào lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng... khi bị phát hiện, truy bắt.

Khẩu súng đàn em của Thành sử dụng trong quá trình vận chuyển, áp tải ma túy.

Trên tuyến này, loại ma túy mà các "ông trùm" thường chọn để giao dịch là ma túy đá, ketamine, heroin và hồng phiến. Đây là những loại ma túy có tính năng phá hủy hệ thần kinh con người ở mức cao nhất, dễ dàng khiến cho đối tượng sử dụng trở thành "ngáo đá", hoang tưởng, sẵn sàng xuống tay chém giết khi lên cơn và không có thuốc để sử dụng.

Đánh giá của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho thấy, xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang dần thay thế các loại ma túy truyền thống trước đây. Những loại ma túy tổng hợp và chất hướng thần mới gây rối loạn tâm thần, tình trạng "ngáo đá" trong giới trẻ có xu hướng gia tăng.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy luôn thay đổi.Chúng cất giấu, ngụy trang ma túy trong người, phương tiện, hàng hóa.

Đặc biệt, các đối tượng vận chuyển mua bán sử dụng phương thức vận chuyển ký gửi hàng hóa, cất giấu, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu.Trong thời đại công nghệ, chúng tận dụng tối đa các thiết bị công nghệ cao để liên lạc, giao dịch, chuyển tiền, vận chuyển.

Địa điểm hẹn trao đổi ma túy thay đổi liên tục, "hàng" có thể được "xé lẻ" thành nhiều nhánh trước khi tụ lại ở điểm giao nhận.Cũng có chuyến, chúng vận chuyển cấp tập với số lượng lớn.Các đối tượng còn lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên, vận chuyển ma túy vào trong nước.Chúng cũng lợi dụng tuyến biên giới dài, hiểm trở để vận chuyển, mua bán ma túy từ nước ngoài vào trong nước tiêu thụ.

Nguyễn Thế Thành, kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về TP. Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, những chuyên án lớn trên là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ban hành phương án nghiệp vụ số 3632, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cuộc chiến phòng, chống ma túy phải có sự phối hợp chặt chẽ không chỉ 10 đơn vị công an trên tuyến mà còn phải mở rộng hợp tác quốc tế.

Bộ Công an và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai các nội dung của bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy. Những "hàng rào thép" phòng, chống ma túy được dựng lên nhiều tầng, nhiều lớp nhằm đánh ma túy từ sớm, từ xa, không để ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" xâm nhập vào Lào, qua các tỉnh giáp biên vận chuyển vào Việt Nam...