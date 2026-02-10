Danh hài Xuân Hinh: "Tôi cũng cuối đời rồi không ham hố để nổi tiếng"

Mới đây, buổi công chiếu phim điện ảnh Tết Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sau buổi công chiếu, bộ phim nhận về phản hồi tích cực từ các khách mời.

Mùi Phở kể câu chuyện gia đình đa thế hệ của ông Mùi (danh hài Xuân Hinh thủ vai). Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi ông mong muốn truyền nghề phở nhưng lại vấp phải sự phản đối từ các con. Từ đây, ông Mùi phải bày "lắm chiêu, nhiều trò" thế nhưng điều này lại càng đẩy ông ra xa các con mình hơn.

Kể một câu chuyện gia đình "rất tình hình" dịp Tết Nguyên đán 2026, Mùi Phở đem đến thông điệp "tha thứ và hòa giải" để chữa lành mối quan hệ giữa các mảnh ghép với nhau. Khán giả được trải qua đủ cung bậc cảm xúc - như một bát phở với đủ "vị": vị ngọt của nụ cười, vị mặn của nước mắt và cả hương thơm của sự thấu hiểu, sẻ chia. Màn bắt tay của Thu Trang - nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tiên trên màn ảnh rộng nhận về nhiều sự thích thú nhất.

Đạo diễn Minh Beta.

Song song đó, nam nghệ sĩ gạo cội cũng bóc tách được lớp tâm lý sâu nhất của ông Mùi - đằng sau lớp vỏ cộc cằn là sự lo lắng cho tương lai gia đình mình. Những phân cảnh người bố đơn độc phải trăn trở và suy tư, giữa hàng phở nức tiếng và giữa những "âm mưu" của các con, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Ngoài ra, phim điện ảnh của đạo diễn Minh Beta còn nhận về lời khen bởi cách lồng ghép văn hóa Việt khéo léo. Những khuôn hình được quay ở phố cổ Hà Nội được hậu kỳ chỉn chu, gợi cảm giác "trở về nhà" cho khán giả. Cùng với đó, những nét văn hóa truyền thống như hát chầu văn, tục thờ Mẫu cũng được thể hiện rõ nét. Đại cảnh Lễ Hội phở với số lượng người đông đảo và được đầu tư "khủng", đem đến trải nghiệm điện ảnh khó quên. Tổng hòa, 111 phút của Mùi Phở là cơ hội để đại gia đình cùng bên nhau, cùng trân trọng thêm những giá trị tình thân và giá trị văn hóa dân tộc.

Diễn viên nhí Bảo Nam.

Tại phần giao lưu với báo chí sau khi phim ra mắt, diễn viên nhí Bảo Nam - trong vai bé Sá Sùng của Mùi Phở, tiết lộ sự thật về tính cách của đạo diễn Minh Beta và danh hài Xuân Hinh trên trường quay. Cậu bé khẳng định: "Trước khi đóng phim Mùi Phở, con đóng nhiều phim truyền hình. Thế nhưng, đây là phim điện ảnh đầu tiên của con. Mẹ con dặn: Đừng làm mất thời gian của mọi người. Ông Hinh và bác Minh khó tính lắm, làm mất thời gian là sẽ bị mọi người mắng nên con rất sợ" - cậu bé thật thà.

"Ngược lại, đến chỗ quay mọi người lại khác. Ông Hinh hài hước còn bác Minh cười rất nhiều. Sau đó, con hỏi mẹ: 'Con không thấy ai giống như mẹ nói'. Mẹ bảo do mới ở đoạn khớp thoại, phải đợi đến khi quay. Đến ngày quay, con run nhưng mọi người vẫn nhẹ nhàng. Con nhận ra mẹ lừa con và không ai nóng tính bằng… mẹ cả" - diễn viên nhí Bảo Nam khiến cả rạp thích thú.

Danh hài Xuân Hinh.

Chia sẻ về lần đầu đóng điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động: "Xin tri ân những khán giả đến tầm này còn yêu quý tôi. 'Mùi Phở' lãi, hay lỗ, đến tầm này thì thế nào cũng được. Về mảng văn hóa - nghệ thuật truyền thống, tôi cũng cuối đời rồi không ham hố để nổi tiếng. Tôi cũng chỉ cần biết đủ, tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Phim ra rạp, tôi muốn xem các cháu có yêu văn hóa này không. Tôi cố gắng hai năm để có thêm một lần nữa. Nói thật, đóng cả bộ phim này không bằng tôi đi hát hai bài".

Khi được hỏi về việc yếu tố hài hước - xúc động trong Mùi Phở, nghệ sĩ gạo cội nhấn mạnh: "Tôi mà muốn làm cho khán giả khóc, tôi sẽ cho khóc lả người. Khóc mà chưa đủ 'độ' tôi cũng không thích! Tuy nhiên, tôi hiểu ý Minh Beta là phim chiếu Tết. Cuộc sống bây giờ khó khăn nên làm buồn, khóc nhiều không tốt. Đạo diễn muốn đưa không khí rộn ràng hơn, buồn thoang thoảng thôi. Khóc sẽ có thủ thuật cho người ta khóc được, nhưng tiếng cười quả thật là khó".

Ekip phim Mùi Phở.

Tiết lộ quan điểm về việc tiếp nhận của khán giả, ở hai miền Nam - Bắc - vốn có những khác biệt về văn hóa, đạo diễn Minh Beta cho rằng: "Một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật cũng như một món ăn. Thực khách luôn có khẩu vị khác nhau. Mọi người sẽ có nhiều ý kiến. Ví dụ như món phở, phở ở TPHCM và phở ở Hà Nội, mỗi bên sẽ thích ăn những kiểu khác nhau. Tôi luôn trân trọng ý kiến của khán giả. Mọi người sẽ cho mình những góc nhìn sâu sắc hơn".

Cùng với đó, ekip sẽ tổ chức các suất chiếu đặc biệt hoàn toàn miễn phí vào lúc 19:30 ngày 10 và 11/2/2026, diễn ra tại 19 cụm rạp trên toàn quốc.