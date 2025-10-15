Danh hài từng phải đi kiếm tiền từ lớp 9, giờ sống sung túc bên vợ người mẫu

Nghệ sĩ Hoàng Sơn sinh năm 1966, nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Anh được yêu mến với nét hài duyên dáng và lôi cuốn và là một trong những gương mặt nổi bật của làng hài phía Nam, cùng thời với NSND Hồng Vân, Vân Sơn , Bảo Liêm.

Sinh ra trong gia đình 11 người con, cha mất sớm nên Hoàng Sơn từng trải qua tuổi thơ khá vất vả. Từ khi học hết lớp 9, anh bắt đầu phải đi làm phụ kinh tế gia đình. Từ nhỏ, anh tập chơi guitar và có ý định thi vào Nhạc viện TP.HCM. Tuy nhiên vì nhận thông báo thi tuyển muộn nên nam nghệ sĩ bị lỡ, từ đó số phận đưa đẩy anh thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Hoàng Sơn là danh hài nổi tiếng của miền Nam.

Năm 1985, khi học năm thứ nhất, Hoàng Sơn được nhận vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Bão U Minh. Sau khi ra trường, anh cảm thấy không có tương lai với nghề diễn viên nên bỏ về quê, nhưng cảm thấy tiếc công sức 4 năm học tập nên đã trở lại để theo đuổi nghệ thuật.

Hoàng Sơn có xuất phát điểm là diễn viên chính kịch song định mệnh nghề nghiệp đưa anh rẽ hướng và thành công trên sân khấu hài. Tên tuổi anh được khán giả yêu mến qua các tiểu phẩm phong cách Nam bộ, nổi bật là chuỗi chương trình Gala cười .

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, anh được nhiều khán giả yêu thích qua những vai diễn duyên dáng, hài hước, ấn tượng trong các phim Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày, Vịt kêu đồng… Ngoài diễn viên, anh còn gắn bó với nghệ thuật với vai trò đạo diễn.

Hoàng Sơn có hơn 40 năm làm nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, Hoàng Sơn may mắn có hôn nhân hạnh phúc. Anh kết hôn với người bạn học cùng khóa là người mẫu Phạm Thị Diệp Thanh. Cả hai sinh được 3 người con, hai con trai và một con gái. Con trai lớn của anh là diễn viên kịch Nguyễn Phạm Hoàng Hải.

Sau khi có con, nghệ sĩ Hoàng Sơn ít hoạt động nghệ thuật để lui về sau chăm sóc tổ ấm. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận có quãng thời gian mê chơi, thích la cà ăn nhậu cùng bạn bè. Chứng kiến cảnh vợ thức khuya dậy sớm vừa chăm con, vừa quán xuyến nhà cửa, công việc... anh xúc động, quyết tâm bỏ thói quen xấu để làm tròn vai trò người chồng, người cha của gia đình.

Ở tuổi 59, nghệ sĩ Hoàng Sơn có cuộc sống sung túc, viên mãn. Những năm qua, nam nghệ sĩ không xuất hiện trong các dự án phim ảnh mà phụ trách về truyền thông và quảng cáo cho một công ty vận tải. Công việc bận rộn đã khiến Hoàng Sơn không còn thời gian cho nghệ thuật.

Thỉnh thoảng, anh vẫn đóng kịch ở sân khấu của Hồng Vân, phụ trách giảng dạy cho các thế hệ đàn em.

Hoàng Sơn có hôn nhân viên mãn bên bà xã là cựu người mẫu.

Hiện nghệ sĩ Hoàng Sơn xem nghệ thuật là sự thụ hưởng, không quá bôn ba hay mong cầu nhiều. Ông tự tin đã có hành trình dài gắn bó với nghề, để lại nhiều tác phẩm trong lòng khán giả, nên không sợ bị lãng quên.

Cách đây vài năm, nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe, phải trải qua ca phẫu thuật khối polyp (một dạng tổn thương có hình dáng giống khối u nhưng không phải u). Vượt qua bệnh tật, ông bắt đầu quan tâm đến sức khỏe hơn.

Danh hài từng tâm sự anh lo sợ thời gian bên người thân ngày càng ngắn đi. Nam nghệ sĩ sợ không thể mãi đồng hành cùng con cho đến tuổi trưởng thành. Khi còn sức khỏe và được lao động, anh cố gắng để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của người chủ gia đình.



