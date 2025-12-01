Danh hài quốc dân kẹp cổ lôi xềnh xệch nữ ca sĩ kém 31 tuổi trên truyền hình, thái độ thô lỗ này là sao đây?

3 thành viên của nhóm nhạc Nhật Bản AiScReam mới đây đã xuất hiện trên chương trình Hamada Kayōsai và mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Tới chiều 30/11, tờ Koreaboo cho hay, 1 đoạn clip của chương trình ghi lại cảnh Ai Furihata (AiScReam) bị "danh hài quốc dân Jbiz" Masatoshi Hamada cư xử thô bạo đã được chia sẻ trên khắp nền tảng mạng xã hội X.

Trong video, Masatoshi Hamada gây sốc khi bỗng nhiên tiến lại gần Ai Furihata từ phía sau rồi kẹp cổ nữ ca sĩ kém 31 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, nghệ sĩ hài 6X còn lôi xềnh xệch người đẹp đáng tuổi con ngay trên sóng truyền hình. Nhưng điều gây kinh ngạc hơn cả lại là thái độ của dàn sao trong show khi chứng kiến mọi chuyện. Trước ống kính, các nghệ sĩ không hề lao vào can ngăn hay có động thái phản đối trước hành vi bạo lực, quấy rối của Masatoshi Hamada. Thay vào đó, họ còn vỗ tay rần rần, tán thưởng, cổ vũ cho hành động thô bạo của danh hài quốc dân và không ngần ngại bày ra vẻ mặt thích thú, hào hứng trước tình huống oái oăm mà nữ ca sĩ 9X vừa gặp phải.

Đoạn video ghi lại cảnh danh hài Masatoshi Hamada cư xử thô bạo với Ai Furihata đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội X

Masatoshi Hamada lừ lừ tiến tới phía sau Ai Furihata rồi kẹp cổ và lôi nữ ca sĩ kém 31 tuổi đi

Dàn sao vỗ tay không ngớt khi chứng kiến tình huống oái oăm của Ai Furihata

Masatoshi Hamada trở thành tâm điểm bàn tán vì có hành động gây sốc dành cho hậu bối đáng tuổi con Ai Furihata

Được biết, tình huống nói trên là 1 nét trong văn hóa show truyền hình ở Nhật Bản. Và hành động thô bạo của Masatoshi Hamada trong chương trình Hamada Kayōsai mới đây cũng thuộc về phong cách hài đặc trưng của nam nghệ sĩ. Thế nhưng, bất chấp những lời giải thích như vậy, khán giả quốc tế vẫn lên án gay gắt loạt hành vi thô bạo của Masatoshi Hamada. Ngoài ra, netizen nước ngoài cũng "ném đá" tơi bời chương trình Hamada Kayōsai vì ekip trong show đã sử dụng vỏ bọc hài kịch để hợp thức hóa hành vi bạo hành, quấy rối phụ nữ.

Trên diễn đàn mạng xã hội X, netizen quốc tế kịch liệt lên án Masatoshi Hamada và tổ sản xuất chương trình Hamada Kayōsai: "Không thể chấp nhận được việc nam nghệ sĩ hài Masatoshi Hamada có hành vi bạo lực với phụ nữ rồi còn nói đây là 1 phần trong phong cách hài kịch của mình", "Tới khi nào mà mấy show truyền hình của Nhật Bản dừng bạo hành phụ nữ và xem đó như 1 hình thức hài kịch thì tôi mới tìm thấy được bình yên", "Tại sao lại có người nghĩ đó là hài hước nhỉ? Ngay khi nam danh hài kẹp cổ nữ ca sĩ Ai Furihata là tôi đã thấy lo cho cô ấy rồi. Tình huống như vậy không thể được xem là hài hước", "Không tin nổi được rằng đã là năm 2025 rồi mà chuyện như vậy lại có thể xảy ra ngay trên sóng truyền hình"...

Masatoshi Hamada sinh năm 1963, nổi tiếng với tư cách thành viên của nhóm hài gồm 2 thành viên Downtown. Tại Nhật Bản, Downtown được xem là bộ đôi hài hàng đầu, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong làng giải trí xứ sở hoa anh đào.

Masatoshi Hamada có thâm niên hơn 40 năm trong nghề

Nguồn: Koreaboo