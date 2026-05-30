Đánh giá nhanh Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro: Nâng cấp pin, camera Leica, giá tốt tại Thế Giới Di Động

Với nhiều nâng cấp đáng chú ý từ thiết kế ngoại hình, thời lượng sử dụng pin cho đến hệ thống camera hợp tác cùng thương hiệu Leica, dòng sản phẩm này mang lại trải nghiệm cân bằng tốt giữa hiệu năng và giá thành cho người dùng. Hiện tại, cả hai phiên bản đều đang được kinh doanh với mức giá tốt đi kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Thiết kế tinh tế và cảm giác cầm nắm có sự khác biệt

Bộ đôi sản phẩm năm nay sở hữu ngoại hình vuông vắn hơn ở cụm camera phía sau thay vì bo cong như thế hệ trước. Người dùng yêu thích sự gọn gàng có thể lựa chọn phiên bản Xiaomi 17T với phần viền làm từ chất liệu nhựa nhẹ nhàng. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 17T Pro sở hữu khung viền kim loại chắc chắn, mang lại cảm giác đầm tay và cứng cáp hơn khi sử dụng.

Mặt lưng của cả hai thiết bị sử dụng chất liệu kính nhám giúp hạn chế tối đa tình trạng bám mồ hôi và dấu vân tay. Năm nay, hãng mang đến bốn lựa chọn màu sắc thời trang bao gồm tím, xanh, trắng và đen. Trong đó, sắc tím của phiên bản tiêu chuẩn được tinh chỉnh nhẹ nhàng, không quá đậm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Ngoài ra, bộ đôi này còn đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp tăng độ bền bỉ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Màn hình hiển thị rõ nét và cấu hình ổn định cho mọi tác vụ

Trải nghiệm hình ảnh trên hai máy khá tương đồng khi đều được trang bị màn hình có độ sáng tối đa lên tới 3000 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới trời nắng gắt. Đặc biệt, màn hình có thể giảm độ sáng xuống mức thấp nhất là 1 nit, hỗ trợ bảo vệ mắt hiệu quả khi đọc sách hay lướt web vào ban đêm. Khả năng hiển thị 68 tỷ màu cũng giúp hình ảnh trở nên sống động và chân thực hơn.

Điểm khác biệt nhỏ nằm ở tần số quét khi Xiaomi 17T hỗ trợ tốc độ 120Hz, còn phiên bản Pro đạt mức 144Hz giúp các thao tác chuyển động mượt mà hơn. Về hiệu năng, bản tiêu chuẩn sử dụng vi xử lý Dimensity 8500, còn bản Pro được trang bị dòng chip cao cấp hơn là Dimensity 9500. Cả hai máy đều sở hữu bộ nhớ RAM lên đến 12GB và chạy trên hệ điều hành HyperOS 3, đảm bảo khả năng đa nhiệm nhanh chóng và ổn định.

Hệ thống camera Leica cải tiến và dung lượng pin dùng thoải mái

Hệ thống camera là điểm nhấn lớn trên dòng sản phẩm này nhờ sự hợp tác với thương hiệu Leica danh tiếng. Cả hai thiết bị đều sở hữu camera chính 50MP và camera tele 5x hỗ trợ chụp xa sắc nét. Tuy nhiên, Xiaomi 17T tích hợp cảm biến Light Fusion 800, trong khi bản Pro sở hữu cảm biến Light Fusion 950 cao cấp hơn. Máy cũng hỗ trợ các chế độ màu đặc trưng như Leica Vibrant và Leica Authentic cùng khả năng quay video chất lượng cao lên đến độ phân giải 8K trên bản Pro.

Thời lượng pin cũng là một nâng cấp lớn giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt ngày dài. Bản tiêu chuẩn sở hữu viên pin dung lượng 6500mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 67W. Đối với bản Pro, dung lượng pin được nâng lên mức 7000mAh cùng khả năng sạc nhanh có dây lên tới 100W, cho phép nạp đầy năng lượng một cách nhanh chóng. Trong hộp máy vẫn được tặng kèm sẵn ốp lưng và củ sạc tương ứng với từng phiên bản.

Giá bán và chương trình ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, người dùng có thể dễ dàng tìm mua bộ đôi này tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá cạnh tranh. Phiên bản Xiaomi 17T 5G 12GB/256GB đang có giá bán là 15.590.000₫. Nếu nhu cầu lưu trữ cao hơn, người dùng có thể chọn bản 12GB/512GB với mức giá 16.490.000₫.

Đối với dòng sản phẩm cao cấp hơn, Xiaomi 17T Pro phiên bản 12GB/256GB có giá là 19.490.000₫. Các phiên bản dung lượng lớn hơn gồm 12GB/512GB và 12GB/1TB lần lượt có mức giá là 20.490.000₫ và 22.490.000₫.

Đặc biệt khi chọn mua phiên bản Pro tại Thế Giới Di Động, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình đặt trước còn mang lại nhiều khuyến mãi lớn như giảm 3,5 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng và áp dụng trả chậm 0% không cần trả trước. Khách hàng cũng được tặng kèm 4 tháng sử dụng ứng dụng Spotify Premium cùng 3 tháng tài khoản Google AI Pro.

Hệ thống cũng mang đến chính sách hậu mãi rất tốt với thời gian bảo hành lên đến 24 tháng, đi kèm 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ và 6 tháng bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Người dùng cũng có thể lựa chọn quà tặng thay thế là sim data với dung lượng lên đến 300 GB mỗi tháng. Đây là cơ hội tốt để sở hữu một chiếc điện thoại có cấu hình tốt cùng mức giá hợp lý và nhiều quà tặng thiết thực.