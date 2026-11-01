Đánh giá cặp tai nghe nhiều màng loa nhất của Tanchjim mình từng được thử: Tưởng không hay mà hay không tưởng!

Được biết đến với những cặp tai nghe với chỉ 1 màng Dynamic duy nhất, Tanchjim cho mọi người thấy rằng hãng cũng có thể làm được tai Hybrid với cặp Kasier.

Tanchjim là một thương hiệu có thế mạnh trong thiết kế tai nghe chỉ có một màng loa Dynamic duy nhất. Có rất nhiều sản phẩm nổi tiếng của hãng như Tanchjim Origin, Nora, Fola dù chỉ sử dụng đúng một màng loa duy nhất nhưng vẫn được cộng đồng đánh giá cao về chất lượng âm thanh cuối cùng.

Thế nhưng trong thời gian gần đây, hãng cũng đã có những cuộc thử nghiệm với tai nghe dạng lai, sử dụng nhiều màng loa. Một trong số đó là sản phẩm mới nhất của hãng mang tên Tanchjim Kasier - nhân vật chính trong bài viết hôm nay của chúng ta.

Hộp của Tanchjim vẫn thường xuyên được trang trí một cách rất 'Nhật Bản', với nhân vật biểu trưng của hãng tên là Asano Tanch.

Ở ngay vỏ hộp, ta đã được giới thiệu về hệ thống màng loa cũng như tần số đáp ứng của cặp tai nghe này.

Trong hộp, ta có bộ phụ kiện bao gồm hộp đựng dạng cứng, cùng 6 bộ tips chia ra làm 2 loại là ống hẹp (tăng bass) và ống rộng (tăng độ sáng). Một điểm khá hay là những bộ tips mới của Kasier được làm bằng silicon lỏng, cho cảm giác hơi dính tay chứ không phải cao su sần như thế hệ trước nữa.

Sợi dây của Kasier được làm bằng đồng mạ bạc, lớp cao su ngoài bọc màu trắng tinh khiết rất giống với những dây đi kèm của những tai nghe khác từ Tanchjim. Một điểm đáng nói là tai nghe chỉ đi kèm với đầu cắm 4.4mm Balanced, chứ không có cơ chế đổi đầu để sử dụng với chuẩn 3.5mm thông dụng.

Nhìn về mặt tích cực, đầu 4.4mm Balance cho công suất cao hơn, giảm độ nhiễu và được coi là tiêu chuẩn chất lượng cao hơn so với 3.5mm. Tuy vậy hiện nay vẫn nhiều bạn sử dụng chuẩn 3.5mm vì nó thông dụng, dễ dàng sử dụng với nhiều loại dongle và máy nghe nhạc hơn - nên đây sẽ là một điểm trừ về tính đa dụng của Kasier.

Kasier thực chất không phải là một sản phẩm mới hoàn toàn, mà được phát triển dựa trên một cặp tai nghe trước đây của Tanchjim tên là Kara - vì vậy mà nó có những điểm tương đồng về thiết kế với người tiền nhiệm.

Mặt ngoài được chia ra làm 2 phần, một phần là hình tam giác bo góc ghi tên hãng và sản phẩm, nửa còn lại trong suốt để người dùng nhìn xuyên qua, thấy được hệ thống phân tần và màng loa Dynamic bên trong.

Muốn nhìn thấy toàn cảnh 'bộ đồ lòng' của tai nghe thì rất đơn giản, ta chỉ cần xoay sang cạnh bên được làm hoàn toàn bằng nhựa resin trong suốt. Kasier sở hữu hệ thống 5 màng loa, bao gồm màng Dynamic DMT5 cho dải trầm, 2 màng PURE (Balanced Armature) cho dải trung và 2 màng PURE Hi BA cho dải cao.

Điểm đáng nói ở đây là tất cả những màng loa này đều được Tanchjim tự tay phát triển, chứ không mua từ bên thứ 3. Đây là điều mà hãng cũng đã làm từ lâu với những cặp tai nghe chỉ có màng Dynamic của mình.

Với hệ thống màng loa và phân tần phức tạp, thì Tanchjim Kasier cũng có kích thước lớn, thân dày hơn so với Origin, Nora hay Fola. Nhưng khi so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay, Kasier vẫn ở mức trung bình, mình là một người có cỡ tai thông dụng thì đeo vẫn cho cảm giác thoải mái.

Tất nhiên rồi, với kích thước này thì Kasier sẽ khó có thể dùng làm tai nghe đi ngủ được, muốn nghe nhạc thì phải ngồi cho thẳng thớm!

Nhìn tổng thể về thiết kế, Kasier giữ được 'ADN' rất riêng của Tanchjim với màu trắng tinh khiết, một chút điểm xuyết màu xanh da trời nhạt và có các yếu tố trong suốt để nhìn thấy linh kiện bên trong. Để nói rằng kiểu dáng này có đẹp hay không thì có lẽ vẫn phụ thuộc vào mắt nhìn của mỗi người, cá nhân mình thấy hợp mắt vì có hơi hướng hiện đại, tươi mới.

Một chất âm hiện đại hơn từ Tanchjim

Thiết bị sử dụng: iPhone 16 Pro > Fiio QX13 > Tanchjim Kasier

Qua từng sản phẩm được ra mắt theo thời gian, ta có thể thấy được sự 'tiến hóa' của Tanchjim. Origin có một chất âm thiên sáng, ít âm trầm nhưng đầy đủ độ chi tiết và thoáng đãng. Nora và Fola sau đó tăng thêm âm bass để cho chất âm ấm áp hơn 1 chút, nhưng vẫn giữ được kiểu âm thiên sáng đặc trưng.

Với Kasier, mình chứng kiến một Tanchjim hoàn toàn mới - với chất âm hiện đại, tương phản và mạnh mẽ hơn một cách rõ rệt. Khác với những người tiền nhiệm có phần bass nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là ít lượng thì Kassier cho một lượng bass đầy đặn, bùng nổ hơn rất nhiều. Nhờ vậy, Kasier đã có thể 'chiều lòng' được những bạn nghe thể loại Dance, Pop, Rock một cách đầy đủ hơn rõ rệt so với những thế hệ tai nghe trước mình được thử.

Thử với bài Cafein Freestyle của 24K.Right, những tiếng trống đập xuống với lực vật lý rõ ràng, tròn trịa, kèm theo cả độ gằn của tiếng sub-bass ở dưới nền. Lên tới phần mid-bass, lượng sẽ được giảm dần để không bị lấn nhiều vào phần giọng ca sĩ, cắt một cách khá rõ ràng ở khoảng 200Hz. Với âm bass này, Kasier cho một tổng thể âm có lực, gây ấn tượng nhanh hơn khá nhiều so với kiểu âm sáng trước đây của Tanchjim.

Mặc dù có lượng bass được tăng nhiều, nhưng điểm nhấn của Kasier - và cũng là điểm mạnh của những cặp tai nghe đến từ Tanchjim vẫn đến từ cách cặp tai nghe này tái tạo giọng ca sĩ. Dù có dùng màng Dynamic hay Balanced Armature cho dải này đi chăng nữa, Tanchjim vẫn thường xuyên có dải trung sạch, đầy đặn, cân bằng được cảm giác bay bổng (airy) và chân thực.

Trong bài Hide and seek của Imogen Heap, giọng ca sĩ nữ này được đẩy tiến sát với người nghe, nhưng độ sáng được tinh chỉnh ở mức vừa phải nên cho cảm giác gần gũi hơn là bóc tách toàn bộ những chi tiết. Những giọng ca sĩ nam như Kendrick Lamar trong bài Humble nhận được một chút hơi âm từ các dải tần thấp, nên có độ dày, gằn rất mạnh mẽ và nam tính.

Nếu để đánh giá một cách khắt khe, thì giọng ca sĩ của những cặp tai nghe như Origin hay Fola vẫn có một 'chất riêng' gì đó khi được thể hiện một cách trong suốt, có độ sáng để nổi bật lên hẳn trên nền nhạc. Ngược lại, Kasier đem lại một âm trung đầy đặn, và rất có thể là đa dụng với nhiều thể loại nhạc hơn.

Giống với toàn bộ chất âm, dải cao (treble) của Kasier cũng giữ một tông cân bằng, 'vừa đủ đô' để trở nên hài hòa với những dải khác chứ không cố gắng để gây sự chú ý. Những tiếng Hi-hat trong Take Five thể hiện bởi ban nhạc The Dave Brubeck Quartet sáng sủa, được chơi trong không gian rộng, nhưng không tạo ra cảm giác gai hay thừa năng lượng.

Một sự hài hòa đáng để trân trọng

Những cặp tai nghe gần đây của Tanchjim như Soda, và giờ là Kasier dường như đánh dấu một bước chuyển mình của thương hiệu này. Chúng hướng tới một chất âm hiện đại hơn, khi mà dải âm nào cũng được để tâm tới chứ không còn có sự 'thiên vị' vào các tần số cao như thế hệ trước đó. Điều này giúp những cặp tai nghe này trở nên đa dụng hơn, phù hợp với một lượng nhạc rộng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, có thể những fan lâu năm của Tanchjim lại nhìn thấy đây là một sự thay đổi mà họ không muốn có. Tai nghe cũng đã mất đi một chút 'chất riêng' trong cách thể hiện giọng ca sĩ mà những cặp tai nghe như Origin, Force hay Fola trước đây đã đem tới.