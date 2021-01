'Đánh cờ với sếp nên thắng hay thua'? Câu trả lời của Shark Hưng vô cùng bất ngờ!

1. Đánh cờ với sếp nên thắng hay thua?

Tôi hiểu ý các bạn hỏi ở đây đánh cờ không có nghĩa là đánh cờ và chỉ giới hạn trong môn thể thao thôi, mà thực tế còn nhiều môn thể thao khác như chơi tennis, chơi golf, kể cả tranh biện với sếp, nên thắng hay thua?

Tôi nghĩ thắng thua không quan trọng, quan trọng là chính mình, ta như thế nào thì cứ thế thôi. Nếu thắng được cứ thắng, mà thua thì cứ thua, đừng vì đánh với ai mà thay đổi bản thân mình, tôi nghĩ không còn tinh thần chơi đẹp của thể thao nữa.

2. Mới làm quản lý nhưng nhân viên cũ lớn tuổi hơn, có cách nào để không rơi vào tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới"?

Người Việt Nam có một chút theo Nho giáo nên bị ảnh hưởng tư tưởng tôn sư trọng đạo, người đi trước nhiều kinh nghiệm cần dạy cho lớp trẻ sau… Nhưng trong thời đại hiện nay, cần nhìn vào kết quả, bây giờ cuộc đời nói chuyện với nhau bằng kết quả. Vậy nên bạn phải chứng minh mình làm được và có năng lực.

Tuy nhiên không nên bỏ qua tư tưởng, văn hóa Nho giáo, hãy giữ thái độ lễ phép, kính trọng với người đi trước. Công việc có gì khó khăn, phức tạp thì chịu khó nghe kỹ, nghe thấu rồi mới phản biện và phản biện phải chắc chắn, rành mạch, rõ ràng, không khoan nhượng nếu bạn thấy điều bạn nghĩ là đúng. Không nên quá nhanh nhảu, phản ứng ngay lập tức. Càng ngồi cao càng cần tôn trọng, lắng nghe cho đến khi bạn thật sự chứng minh được năng lực của mình thông qua kết quả công việc. Lúc đó, bạn nói gì cũng được.

3. Càng thành công thì càng nhiều việc, vậy làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

Tôi nghĩ việc này chúng ta đừng đặt vấn đề tận hưởng cuộc sống hay làm việc. Cuộc sống luân chuyển đều đặn giống như một dòng chảy, chúng ta có việc chung có việc riêng, có việc thích thú có việc không thích thú lắm, có việc muốn làm và cũng có những việc không muốn làm,… Vì vậy chuỗi cuộc sống của chúng ta cứ liên tục tiếp nối nhau và đấy đều là việc chúng ta cần làm. Khi đó là việc cần làm thì hãy làm với tâm thế đang tận hưởng, hãy cảm ơn rằng chúng ta còn có việc để làm, chúng ta còn có giá trị cho người khác hoặc cho chính bản thân mình.

Dù là làm việc hay hưởng thụ, tôi đều không có sự phân biệt giữa hai khái niệm này, làm là làm thôi. Nếu làm việc với một tinh thần thích thú thì các bạn cũng đang hưởng thụ đấy chứ. Có một câu nói, khi làm việc với hứng thú đam mê, thì các bạn không phải làm việc mà cũng đang tận hưởng. Tiếng Anh là "If you enjoy the work, you don't have to work a day in the life".