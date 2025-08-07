Đánh cắp công nghệ của công ty để đi khởi nghiệp, một cựu nhân viên Huawei vừa bị tuyên án 6 năm tù giam

Ngày 30/7/2025, Tòa án Nhân dân Phố Đông, Thượng Hải đã đưa ra bản án sơ thẩm đối với vụ án xâm phạm bí mật thương mại do Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Zunpai (Nam Kinh) thực hiện. Người sáng lập công ty, ông Trương Khôn (Zhang Kun), bị kết tội xâm phạm bí mật thương mại khi chiếm đoạt trái phép công nghệ chip Wi-Fi 6 của Huawei, và bị tuyên án 6 năm tù giam, cùng khoản phạt 3 triệu nhân dân tệ.

Theo thông tin đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Đội điều tra tội phạm kinh tế – Công an Thượng Hải vào tháng 12/2023, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Giang Tô, cảnh sát Thượng Hải đã phá thành công vụ án chiếm đoạt bí mật công nghệ chip, bắt giữ 14 nghi phạm, và thu giữ 7 máy chủ lưu trữ dữ liệu công nghệ bị xâm phạm.

Cuộc điều tra xác định rằng vào tháng 2/2021, một số cựu lãnh đạo của công ty Toàn Lợi (Quanli) – trong đó có Trương và Lưu – đã thành lập công ty mới sau khi rời khỏi Quanli nhằm mưu lợi bất chính. Họ lôi kéo nhiều nhân viên R&D cũ của Quanli bằng mức lương cao và quyền sở hữu cổ phần, đồng thời chỉ đạo nhân viên này sao chép và chụp lại thông tin công nghệ chip của Quanli trước khi rời đi, để áp dụng trái phép vào các sản phẩm chip tương tự do công ty Trương phát triển.

Kết quả giám định cho thấy, 40 điểm kỹ thuật trong công nghệ chip vi phạm có hơn 90% nội dung trùng khớp với bí mật thương mại của công ty bị hại, cấu thành yếu tố "tương đồng thực chất".

Ngày 19/4, cảnh sát Thượng Hải phối hợp với công an Giang Tô đồng loạt triệt phá, bắt giữ 14 thành viên cốt cán của công ty, trong đó có Trương và Lưu. Họ cũng ngăn chặn thành công lô chip vi phạm trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Dù thông tin từ Công an Thượng Hải không công bố cụ thể tên các công ty, nhưng theo phán quyết của Tòa Sở hữu trí tuệ Thượng Hải và hình ảnh do các bên công bố, công ty vi phạm là Zunpai Communication Technology (Nanjing) Co., Ltd., còn doanh nghiệp bị xâm phạm là Huawei HiSilicon Semiconductor.

Các hình ảnh chip vi phạm và chip bản quyền của Huawei được xác nhận là gần như giống nhau hoàn toàn.

Zunpai được thành lập tháng 3/2021 tại Khu mới Giang Bắc, Nam Kinh. Công ty có các chi nhánh tại Bắc Kinh, Thâm Quyến, Tô Châu. Zunpai chuyên về chip Wi-Fi, đặc biệt là Wi-Fi 6, dùng trong router, modem, điểm truy cập (AP) và thiết bị đầu cuối như điện thoại, tablet, TV.

Hai tháng sau khi thành lập, Zunpai hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần gần 100 triệu nhân dân tệ, do Gaorong Capital dẫn đầu. Đến tháng 5/2022, họ tiếp tục huy động hàng trăm triệu nhân dân tệ ở vòng Pre-A, với sự tham gia của Tập đoàn Xiaomi, Lakeside Capital, Horizon Capital, và Jiayu Capital.

Trong cơ cấu cổ đông, Xiaomi (qua Hanxing Venture Capital) là cổ đông lớn thứ 4 với 9,82% cổ phần.

Sau quá trình điều tra và xét xử kéo dài nhiều năm, Tòa án Phố Đông Thượng Hải xác định Trương Khôn là chủ mưu, với tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài 6 năm tù, ông này còn bị phạt cá nhân 3 triệu NDT và cấm tham gia ngành công nghiệp chip trong 5 năm.

Các bị cáo khác gồm Lưu và 3 người bị tuyên 3–5 năm tù, phạt tiền 500.000 – 2 triệu NDT; 10 người còn lại bị tuyên 1–3 năm tù, phạt 100.000 – 500.000 NDT, một số được hưởng án treo.

Công ty Zunpai bị đóng băng toàn bộ số tiền mặt 99,65 triệu NDT, bị giải thể, và các công nghệ vi phạm bị tiêu hủy.

Huawei cho biết vụ việc gây tổn thất hơn 100 triệu NDT, bao gồm chi phí R&D và doanh thu thị trường. Con số bồi thường cụ thể sẽ do tòa dân sự xác định.

Theo: Eeworld