Danh ca Giao Linh, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ cùng dàn nghệ sĩ hội tụ tại liveshow của Vinh Tuấn

"Thật sự với tên tuổi của mình, lại rơi vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi không nghĩ sẽ thu hồi được vốn. Vì vậy, tâm lý của tôi khá thoải mái”, Vinh Tuấn chia sẻ.

Sau 8 năm theo đuổi ca hát, Nguyễn Thanh Tuấn, nghệ danh Vinh Tuấn, quyết định thực hiện liveshow riêng mang tên Chuyện loài cỏ đêm với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Với Vinh Tuấn, đây không đơn thuần là một đêm diễn để quảng bá tên tuổi mà còn là dịp nhìn lại hành trình theo đuổi âm nhạc, đồng thời dành tặng gia đình, bạn bè và khán giả những ca khúc anh yêu thích.

Ca sĩ Vinh Tuấn.

Chia sẻ về khả năng thu hồi kinh phí khi mời nhiều giọng ca nổi tiếng, Vinh Tuấn thẳng thắn cho biết, anh không xem đây là một dự án kinh doanh hay đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu.

Nam ca sĩ chia sẻ, sau 8 năm đi hát, anh cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để thực hiện liveshow đầu tiên. So với nhiều đồng nghiệp có xuất phát điểm sớm hơn, hành trình đến với ca hát của Vinh Tuấn có phần muộn màng. Vì vậy, anh muốn dành cho mình một dấu mốc đáng nhớ sau những năm tháng theo đuổi đam mê.

“Tôi làm liveshow này chủ yếu để kỷ niệm. Thật sự với tên tuổi của mình, lại rơi vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi không nghĩ sẽ thu hồi được vốn. Vì vậy, tâm lý của tôi khá thoải mái”, anh bày tỏ.

Nam ca sĩ dự kiến trình diễn khoảng 9-10 ca khúc. Điều anh mong muốn là có một đêm diễn chỉn chu, được đứng trên sân khấu và thể hiện những bài hát mình yêu thích trước những người thân quen cùng khán giả.

“Đã đi hát thì ai cũng mong tiếng hát được bay cao, bay xa. Tuy nhiên, với tôi, liveshow lần này đơn giản là muốn để lại một kỷ niệm cho mình, có một đêm được hát những bài mình thích nhất cho gia đình, bạn bè và những khán giả đã từng yêu thương tiếng hát Vinh Tuấn nghe”, anh nói.

Ngoài nghệ thuật Vinh Tuấn còn làm về kinh doanh.

Nguyễn Thanh Tuấn sinh ngày 11/2/1974 tại TP.HCM. Công việc chính của anh là kinh doanh trong lĩnh vực gas. Ca hát đến với anh trước hết từ sở thích cá nhân, sau đó dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

Năm 2018, Vinh Tuấn tham gia cuộc thi Tiếng hát doanh nhân TP.HCM và giành giải Nhất. Đây là cột mốc giúp anh có thêm tự tin để theo đuổi niềm đam mê. Trong quá trình tham gia cuộc thi, anh từng nhận được lời nhận xét từ một giám khảo rằng với giọng hát như vậy, nếu không đi hát thì thật đáng tiếc. Câu nói trở thành động lực để Vinh Tuấn nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình.

Năm 2020, vì yêu thích biểu diễn nhưng chưa có nhiều lời mời tham gia chương trình, anh quyết định tự mở phòng trà để có không gian ca hát. Đây vừa là nơi thỏa mãn đam mê, vừa giúp anh gặp gỡ những người cùng sở thích và tiếp cận khán giả.

Sau đó, Vinh Tuấn xây dựng kênh YouTube Sài Gòn By Night, đăng tải khoảng 40 video ca nhạc nhằm lưu giữ các phần trình diễn và chia sẻ tiếng hát đến người nghe. Tuy nhiên, dịch bệnh cùng những khó khăn kinh tế khiến hoạt động phòng trà không thể tiếp tục duy trì. Anh buộc phải tạm dừng mô hình từng là không gian để mình sống trọn với âm nhạc.

Dù vậy, việc phòng trà đóng cửa không đồng nghĩa với việc Vinh Tuấn từ bỏ ca hát. Anh vẫn mong muốn có cơ hội biểu diễn trong một không gian chuyên nghiệp hơn. Từ đó, ý tưởng thực hiện liveshow riêng dần hình thành.

Danh ca Giao Linh.

Danh ca Tuấn Vũ.

Một trong những điểm gây chú ý của Chuyện loài cỏ đêm là danh sách nghệ sĩ tham gia. Theo poster chương trình, đêm nhạc có sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi như: Danh ca Giao Linh, danh ca Tuấn Vũ, ca sĩ Mạnh Quỳnh, Đông Đào, Thúy Trang, Chế Thanh, Lưu Ánh Loan, Trường Sang, Lâm Minh Thảo, Thanh Thanh Ngọc, Hoàng Anh... cùng các nghệ sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình như Minh Luân, Hiền Trang, Trường Huy, Gia Linh, Quốc Bình, Song Khánh.

Vinh Tuấn cho biết việc đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi vừa là cơ hội trải nghiệm, vừa giúp anh có thêm dịp học hỏi. Với một số đồng nghiệp đã quen biết và từng tham gia các sản phẩm âm nhạc chung, anh cảm thấy gần gũi hơn là áp lực.

Điều nam ca sĩ quan tâm nhất là phản hồi thực tế về giọng hát sau chương trình. Anh muốn biết khả năng của bản thân đang ở đâu, liệu có đủ sức tiếp tục tham gia những sân khấu và chương trình biểu diễn quy mô lớn hay không.

“Sau đêm diễn, điều tôi thực sự cần biết là giọng hát của mình đang nằm ở đâu trong làng nhạc Việt. Tôi có đủ sức đứng hát ở những chương trình và sân khấu lớn hay không?”, Vinh Tuấn bộc bạch.

Liveshow Chuyện loài cỏ đêm sẽ diễn ra lúc 19h ngày 9/1/2027 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang, số 259 Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM.