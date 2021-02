Đánh bom xe tại miền Tây Iraq, ít nhất 5 nhân viên an ninh thiệt mạng

Vụ việc xảy ra tại khu vực phía Tây thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad 200km về phía Tây Bắc, khi một lực lượng hỗn hợp gồm binh sĩ quân đội Iraq cùng các thành viên của nhóm vũ trang Hashd Shaabi (được chính phủ ủng hộ) tiến gần đến một chiếc xe ô tô khả nghi để kiểm tra. Trong số nhân viên an ninh thiệt mạng có 1 binh sĩ chính phủ và 4 thành viên Hashd Shaabi.



Trong nhiều tháng qua, các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq ở các tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, khiến hàng chục người thương vong.

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện sau khi các lực lượng an ninh Iraq đánh bại IS trên cả nước hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS sau đó đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc tập hợp lại lực lượng ở các vùng sa mạc và những khu vực địa hình hiểm trở, tiến hành các vụ tấn công thường xuyên nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường.