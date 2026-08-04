Đánh bại đối thủ hạng 21 thế giới, tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam có thêm một chiến thắng.

Lượt trận thứ ba giải Futsal quốc tế 2026, đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Afghanistan. Trên BXH FIFA, Afghanistan hiện xếp thứ 21 thế giới, hơn Việt Nam 1 bậc. Afghanistan cũng chính là 1 trong 5 đại diện châu Á tham dự Futsal World Cup 2024 - giải đấu mà tuyển Việt Nam không thể góp mặt.

Bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập. Bàn thắng sớm đến với đoàn quân áo đỏ ngay ở phút thứ 2. Thịnh Phát đón đường chuyền của Nhan Gia Hưng rồi bình tĩnh lừa qua thủ môn đối phương và dứt điểm vào lưới trống.

Thịnh Phát đạt phong độ cao trong những trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam

Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co quyết liệt. Việt Nam là đội tận dụng tốt hơn cơ hội để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 27. Châu Đoàn Phát thực hiện quả đá biên nhanh ở cánh trái, Thái Huy dứt điểm chân trái uy lực. Bóng đập một cầu thủ Afghanistan và đi vào lưới.

Khoảng thời gian cuối trận, đội bóng đến từ khu vực Trung Á chỉ tìm được 1 bàn gỡ nhờ quả penalty. 2-1 nghiêng về Việt Nam là kết quả cuối cùng. Thầy trò HLV Giustozzi có 7 điểm sau 3 trận đấu và tạm thời vượt qua Thái Lan, vươn lên vị trí đầu bảng.

BXH Giải Futsal quốc tế 2026

Giải Futsal quốc tế 2026 diễn ra tại Thái Lan có 5 đội tham dự bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Nga, Afghanistan và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra nhà vô địch. Trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam là gặp Thái Lan lúc 20h30 ngày 5/8.