Cổ phiếu của công ty quốc phòng lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 20/4. Đà tăng xuất hiện sau khi Nhật Bản hoàn tất thỏa thuận đóng 3 tàu khi trục đa năng cho Australia.

Đây là dự án xuất khẩu tàu chiến đầu tiên trong lịch sử của Nhật Bản. Theo kế hoạch, con tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Australia vào năm 2029. Trong vòng 12 tháng qua, giá cổ phiếu của MHI đã tăng khoảng 75%.

Thỏa thuận này có trị giá 10 tỷ đô la Australia (khoảng 7,15 tỷ USD). Dự án được công bố lần đầu vào tháng 8 trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị nới lỏng các hạn chế về vận chuyển vũ khí vào cuối tháng này. Động thái trên sẽ mở đường cho việc chính thức xuất khẩu các loại vũ khí có tính sát thương.

Trong khi đó, chính quyền Canberra đã cam kết chi tới 20 tỷ đô la Australia cho đội tàu gồm 11 chiếc khu trục đa năng. MHI sẽ đảm nhận việc đóng 3 chiếc đầu tiên trong số này. Các tàu chiến mới được phát triển dựa trên lớp tàu khu trục Mogami nâng cấp. Chúng sẽ thay thế lớp tàu ANZAC cũ vốn đã phục vụ trong Hải quân Australia từ những năm 1980.

Mitsubishi Heavy Industries đã đánh bại đối thủ ThyssenKrupp Marine Systems của Đức để giành được hợp đồng này. Theo hãng tin ABC của Australia, Nhật Bản đã chiếm ưu thế trong cuộc đua trị giá 10 tỷ đô la Australia nhờ cam kết bàn giao tàu nâng cấp cho Australia sớm hơn cả hải quân nước mình.

Tờ Nikkei cho biết các doanh nghiệp khác cũng tham gia vào thương vụ này bao gồm Tập đoàn NEC, Mitsubishi Electric và Hitachi. Các công ty này sẽ cung cấp hệ thống radar, ăng-ten và các thiết bị điện tử khác cho tàu.

Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Mitsubishi Electric tăng 3,64%, cổ phiếu Hitachi tăng nhẹ 0,8%, trong khi cổ phiếu NEC giảm 0,6%.

Theo CNBC