HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang xem bóng đá, người đàn ông bị em vợ đâm tử vong

Tiến Thắng
|

Đang xem bóng đá cùng bạn bè tại nhà ở xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên), ông P. bất ngờ bị em vợ dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hưng Yên công bố thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra đêm 21/6 tại xã Đông Tiền Hải, gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo đó, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (sinh năm 1965, trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải) đang ngồi xem bóng đá cùng 2 người khác tại nhà riêng thì bất ngờ em vợ là Đào Xuân Hải (sinh năm 1985) trèo qua dậu đột nhập vào nhà. Hải dùng con dao dạng gọt trái cây dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào anh rể.

Vụ án mạng Hưng Yên: Em vợ đâm tử vong người đàn ông trong lúc xem bóng đá - Ảnh 1.

Nghi phạm Đào Xuân Hải tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Hải nhanh chân trèo dậu bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại ông P. bị trọng thương ở vùng bụng, lưng và cẳng tay. Ông được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng do vết thương quá nặng nên qua đời tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp các ngành chức năng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án.

Khoảng 7h30 ngày 22/6, nghi phạm Đào Xuân Hải chủ động ra đầu thú tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ án và xử lý.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại