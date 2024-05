Đang xác minh clip "CSGT đạp ngã xe người dân"

Ngày 1-5, mạng xã hội Facebook, TikTok đồng loạt lan truyền đoạn clip với chú thích "Đồng chí N.Q.H. CSGT An Lạc đạp người dân gần chợ Bờ Ngựa Tân Kiên…".



Riêng trên tài khoản Facebook "N.Đ.G.H", đoạn clip trên đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Trong clip, có một nam thanh niên được cho là người đã ngã xe và 1 CSGT đứng bên cạnh cùng nhiều người đi xe máy vây quanh.

Trong phần bình luận bên dưới bài viết này, một số tài khoản mạng xã hội cho biết vụ việc xảy ra vào hôm qua (ngày 30-4).

Hình ảnh cắt từ clip

Những người đi đường liên tục lớn tiếng tranh cãi với CSGT. Giọng nói đầu tiên vang lên trong clip là từ một người đàn ông được cho là người quay clip. Ông này nói: "Đạp người vậy đâu có được. Sai phạm thì ép người ta vô thổi người ta chứ đạp vậy thì chết người".

Những người xung quanh cũng lên tiếng đồng tình.

Trong đó, một người đàn ông mặc áo xanh phản ứng gay gắt nhất. Ông này nói: "Bắt người ta thì từ từ thôi. Tôi thấy rõ ràng. Tôi làm chứng cho". Sau đó, ông này xông đến toan dắt xe của nam thanh niên kia thì CSGT lên tiếng: "Để xe đó, làm gì vậy? Tính gây rối hả?".

Người đàn ông quay clip liên tục to tiếng khẳng định CSGT đạp ngã xe nam thanh niên và việc quay clip để "giám sát cho CSGT nổi tiếng". Lúc này, CSGT hỏi người quay clip: "Ai đạp dân? Anh nói tôi đạp, anh lấy bằng chứng ra? Không có mà nói như vậy là vu khống đó". Người đàn ông quay clip nói: "Lúc anh đạp quay không kịp". Sau đó, CSGT yêu cầu người quay clip tấp xe vô lề đường để làm chứng.

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra trên đoạn quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM. Đây là địa bàn do Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đảm trách.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã nắm được thông tin về đoạn clip trên. Phòng CSGT đang xác minh nội dung liên quan.

Đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một số người quan tâm cho rằng, vụ việc chưa vội kết luận song cần có thông tin minh bạch từ các bên.

Trong trường hợp nam thanh niên có biểu hiện chống đối sau khi vi phạm an toàn giao thông hoặc giả sử là tội phạm bỏ trốn thì cần áp dụng biện pháp mạnh. Đồng thời, người quay clip với những lời lẽ vu khống phải bị xử lý.

Nếu vụ việc là sơ suất nghiệp vụ hoặc là hành vi ứng xử không chuẩn mực thì CSGT cần chịu trách nhiệm.