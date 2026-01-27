Dáng vẻ khác lạ của "tổng tài" chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê trong phiên toà xét xử chiều 27/1

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, TP Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh). Hai bị cáo Thiên, Vũ bị khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Thiên là đối tượng có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại một quán cà phê trong khu đô thị Times City cách đây khoảng bốn tháng, vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trong hình ảnh từ phiên toà vào chiều 27/1, xuất hiện cùng bị cáo Nguyễn Long Vũ, bị cáo Nguyễn Văn Thiên đứng im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống sàn phòng xử. Dáng vẻ này khác hẳn với hình ảnh "tổng tài" và sự ồn ào từng bao trùm vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở khu đô thị Times City cách đây khoảng bốn tháng.

Hai bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)